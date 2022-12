La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Gestione sportiva affidata a Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, che oltre a valutare acquisti ad inizio 2023 devono lavorare anche in previsione della stagione 2023-2024. Diversi giocatori vanno in scadenza a giugno, parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Difficile una loro riconferma per motivi anagrafici ed economici. Soprattutto i primi tre hanno un ingaggio e un'età avanzata rispetto ad un possibile prolungamento di contratto.

Diversa è la situazione del centrocampista francese Rabiot, che vorrebbe almeno 10 milioni di euro a stagione per rimanere a Torino. La società bianconera potrebbe sostituire Cuadrado già a gennaio, per quanto riguarda invece il dopo Alex Sandro si starebbe valutando il portoghese Nuno Tavares attualmente all'Olympique Marsiglia.

Il classe 2000 sarebbe gradito da Massimiliano Allegri, soprattutto per la sua bravura nella fase offensiva. Deve migliorare in quella difensiva, ma di certo può giocare terzino oltre che centrocampista a tutta fascia nell'eventualità in cui il tecnico si affidi al 3-5-2. Il portoghese attualmente gioca nella società francese, ma il suo cartellino è di proprietà dell'Arsenal.

La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.

Il giocatore Nuno Tavares piacerebbe ad Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato alla Juventus piacerebbe per la difesa Nuno Tavares. Il portoghese è attualmente in prestito all'Olympique Marsiglia dall'Arsenal. In questa stagione fino ad adesso ha disputato 20 match fra campionato francese e Champions League segnando 3 gol.

Può giocare terzino sinistro ma anche sulla fascia destra. Sarebbe un acquisto per il presente e futuro. Non ha ancora giocato nella nazionale del Portogallo, è arrivato all'under 21 ma se dovesse continuare a confermarsi potrebbe diventare parte integrante della rappresentativa di Fernando Santos. Nuno Tavares sarebbe un rinforzo per la stagione 2023-2024, a gennaio potrebbe arrivare un giocatore in prestito che possa fare l'alternativa a Cuadrado.

A tal riguardo piace Alvaro Odriozola, che il Real Madrid cederebbe in prestito gratuito fino a giugno.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro in previsione del Calciomercato estivo. Potrebbe arrivare un rinforzo importante a centrocampo se dovessero partire sia Weston McKennie che Adrien Rabiot. Piace Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, valutato circa 40 milioni di euro. Potrebbe arrivare anche un centrocampista a parametro zero. Piace Youri Tielemans, in scadenza di contratto con il Leicester a giugno.