La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato e il mercato ma anche per il futuro societario. C'è attesa per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione, attesa il 18 gennaio. Il presidente designato è Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, si attende anche l'annuncio del vicepresidente della società bianconera. Si parla anche di un ritorno di Alessandro Del Piero, che darebbe il suo contributo per la gestione sportiva ma anche dal punto di vista rappresentativo. Cambiamenti gestiti dalla Exor e dal suo presidente John Elkann.

Come è noto la holding controllante la società bianconera detiene gran parte delle quote societarie della stessa.

Fra i i soci minoritari c'è anche Andrea Agnelli, che a detta di Marcello Chirico continuerà a lavorare per la Juventus. Nonostante non sia più il presidente secondo il giornalista sportivo darà il suo contributo decisionale essendo uno dei proprietari della società bianconera. Intanto si parla anche di nuovi arrivi anche in dirigenza, con un nuovo direttore generale e un nuovo direttore sportivo che potrebbe integrare o eventualmente sostituire Federico Cherubini. Fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sarebbero Giuseppe Marotta, che ha un contratto con l'Inter fino a giugno 2025, e Cristiano Giuntoli, che ha la sua intesa contrattuale fino a giugno 2024 con il Napoli.

Agnelli potrebbe continuare a lavorare per la Juve

'All'interno di Exor sarà sempre Andrea Agnelli (che fa parte del board) a lavorare per la Juventus'. Questo il post su Twitter di Marcello Chirico in riferimento all'ex presidente della società bianconera e al suo ruolo che potrebbe avere come socio di Exor. Secondo il giornalista sportivo continuerà a lavorare per la società bianconera anche se non da dirigente.

Come è noto infatti è attesa la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione il 18 gennaio, con il presidente designato che sarà Gianluca Ferrero e l'amministratore delegato Maurizio Scanavino. Un eventuale ritorno di Agnelli da dirigente potrebbe esserci dopo l'inchiesta che sta riguardando la società bianconera. Molto dipenderà dall'eventuale sentenza.

Intanto si fa il nome di un ritorno importante, quello di Alessandro Del Piero nel ruolo di vicepresidente della società bianconera.

I possibili nomi per la dirigenza della Juventus: ci sarebbero Giuntoli e Marotta

La Juventus starebbe valutando nuovi dirigenti per la stagione 2023-2024. Come direttore sportivo potrebbe arrivare Giuntoli, anche se ha un contratto con il Napoli fino a giugno 2024. Potrebbe integrare il lavoro di Cherubini o eventualmente sostituirlo. La società bianconera potrebbe ingaggiare anche un direttore generale come Marotta, che sarebbe stato contattato da Elkann per valutare la possibilità di un suo ritorno nella società bianconera.