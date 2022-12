Fra i giocatori che potrebbero lasciare le Juventus nel Calciomercato di gennaio ci sarebbe Weston McKennie, che piace al Borussia Dortmund e al Monaco e che ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.

Non dovrebbe partire in questa sessione invernale invece Dusan Vlahovic, che è considerato molto importante per la società bianconera. L'eventuale cessione del giocatore, come scrive Calciomercato.it, potrebbe concretizzarsi eventualmente nel calciomercato estivo.

Recentemente la stampa sportiva ha parlato di una possibile offerte di Chelsea e Arsenal per il giocatore, ma anche il Newcastle avrebbe valutato una possibile offerta per il giocatore.

Negli ultimi giorni invece le notizie di mercato affermano che sul giocatore ci sarebbe anche il Paris Saint Germain, che potrebbe avviare una trattativa a giugno.

La Juventus valuterebbe il bomber serbo circa 100 milioni di euro, la società francese potrebbe offrire cash più una contropartita tecnica gradita alla società bianconera, come Renato Sanches, considerato attualmente non titolare nella squadra francese. Il portoghese classe 1997 garantirebbe quantità e qualità al centrocampo bianconero e sarebbe un acquisto utile in previsione di una possibile partenza di Weston McKennie e di Adrien Rabiot (quest' ultimo è in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società bianconera).

Come recentemente dichiarato da Allegri, intanto il centravanti serbo sta recuperando dal problema di pubalgia, ma ancora non è chiaro da quando sarà nuovamente disponibile.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora intanto a dei rinforzi per la difesa per gennaio. Potrebbe arrivare in particolare un terzino destro, piacciono in tal senso lo spagnolo Ivan Fresneda e l'olandese Rick Karsdorp.

In previsione di giugno, con il possibile addio del brasiliano Alex Sandro, la società bianconera potrebbe ingaggiare Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto con il Benfica a fine stagione.