La Juventus è attesa da settimane importanti in previsione di un inizio di seconda parte di stagione molto impegnativo. Cremonese, Udinese e Napoli ci diranno molto sulle ambizioni della squadra bianconera, con Allegri che può contare su diversi giovani interessanti che hanno dimostrato nell'amichevole contro l'Arsenal di essere molto interessanti. Uno su tutti Barbieri, che potrebbero rappresentare l'alternativa a Cuadrado. Nonostante questo però, la società bianconera sta lavorando all'acquisto di un terzino destro per la fascia destra. Sono due i nomi che piacciono alla società bianconera, Ivan Fresneda e Rick Karsdorp.

Lo spagnolo è un classe 2004, uno dei migliori giovani del calcio europeo. Il giocatore del Valladolid potrebbe lasciare la società spagnola per circa 20 milioni di euro. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi con la cessione di Weston McKennie, che ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro e piace al Borussia Dortmund e al Monaco. Altro nome seguito dalla società bianconera per la fascia destra difensiva è Rick Karsdopr, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto dalla Roma. Difficile la sua conferma nella società romana dopo le problematiche di Mourinho e le dichiarazioni del tecnico prima della pausa mondiale. Sarebbe un rinforzo d'esperienza, un giocatore che può essere schierato terzino destro ma eventualmente anche in un centrocampo a cinque.

Il prezzo di riscatto sarebbe di circa 10 milioni di euro.

Possibile l'acquisto di uno fra Fresneda e Karsdosp

Il primo arriverebbe nell'eventualità in cui ci fosse una cessione importante, come quella di Weston McKennie. L'olandese invece potrebbe approdare a Torino in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. Sarebbe una certezza in quanto ha esperienza e può giocare sia in una difesa a quattro e che in un centrocampo a cinque.

Di certo Barbieri ha dimostrato di essere molto utile nell'amichevole contro l'Arsenal e potrebbe essere valutato ulteriormente in queste settimane, nell'eventualità di una promozione a vice Cuadrado nella seconda parte di stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche alle partenze di giugno, dovrebbero lasciare Torino i giocatori in scadenza di contratto come Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel di Maria e Adrien Rabiot. I primi due piacciono nel campionato italiano, per Di Maria protagonista nella finale del mondiale con uno dei gol per la sua nazionale, si parla di un possibile ritorno nel calcio sudamericano per chiudere la sua carriera professionale da giocatore. Per il francese si parla di un possibile trasferimento in società inglesi.