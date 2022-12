In questi giorni si susseguono rumor e indiscrezioni sul futuro societario della Juventus dopo le dimissioni del Cda e l'addio del presidente Agnelli, avvenuto la settimana scorsa. Adesso il nuovo amministratore delegato è Maurizio Scanavino, mentre Gianluca Ferrero è stato indicato da Exor come futuro presidente.

Stando a quanto afferma Tuttomercatoweb, il "nuovo corso" della Juventus vorrebbe riportare in bianconero Alessandro Del Piero. Prossimamente ci potrebbe quindi essere una chiamata tra le parti per parlare dei progetti futuri. In particolare Del Piero vorrebbe capire quale potrebbe essere il suo ruolo all'interno della società.

Del Piero gradirebbe un ruolo operativo

Alessandro Del Piero, in queste settimane, è in Qatar dove sta commentato i mondiali di calcio per l'emittente Bein Sport, ma prossimamente potrebbe ricevere una chiamata da parte della Juventus.

Del Piero, negli ultimi giorni, ha sottolineato che non commenterà più le vicende che riguardano il club bianconero per permettere alla nuova dirigenza di lavorare con calma. Non è però escluso che l'ex capitano bianconero possa essere chiamato dal presidente in pectore Ferrero per tornare in società con un ruolo dirigenziale. L'ex numero 10 - secondo alcuni rumor - gradirebbe un ruolo operativo e non essere invece una figura meramente rappresentativa.

La Juventus torna alla Continassa

Intanto la squadra bianconera, nella giornata di martedì 6 dicembre, tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione. In questa occasione mister Massimiliano Allegri dovrà cercare di "isolare" la squadra dopo le recenti vicende che hanno visto coinvolto il club.

Al fianco del tecnico livornese ci sarà il capitano Leonardo Bonucci, tornato al JTC già da domenica per riprendere la preparazione: nelle prossime ore è atteso il resto della squadra.

All'appello ovviamente mancheranno i giocatori che sono ancora impegnati al mondiale.

Mentre Arkadisuz Milik, Wojciech Szczesny, Weston McKennie, Filip Kostic e Dusan Vlahovic godranno di alcuni giorni di vacanza dopo l'eliminazione delle rispettive nazionali da Qatar 2022. Questi giocatori comunque torneranno alla Continassa prima di Natale per riprendere la preparazione.

Intanto in queste settimane prima delle vacanze, alla Continassa lavorerà anche Paul Pogba che spera di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per i primi di gennaio.