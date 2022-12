Denzel Dumfries è uno dei pezzi pregiati della rosa dell'Inter. Dopo le ottime prestazioni con la maglia nerazzurro, l'ex Psv si sta confermando al Mondiale con l'Olanda di Van Gaal e l'interesse dei top club europei aumenta sempre più.

Inter, il Real piomba su Dumfries: i nerazzurri pensano a Cuadrado

Secondo le ultime notizie di mercato, il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe pronto ad un'offerta importante in estate per l'esterno nerazzurro. Un'offerta attorno ai 60 milioni di euro per regalare al tecnico italiano il sostituto del totem Dany Carvajal.

Tuttavia, anche il Chelsea potrebbe decidere di provarci per Dumfries anche per gennaio, ma la sensazione è che l'Inter voglia ascoltare delle eventuali offerti in estate, così da provare la rimonta Scudetto mantenendo tutti i pezzi pregiati nel mercato invernale.

In estate, la situazione potrebbe cambiare e di fronte ad offerte monstre il club nerazzurro potrebbe decidere di cedere l'olandese e fare cassa. Per questo, il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe valutando gli eventuali sostituti e tra i possibili nomi sul taccuino ci sarebbe anche quello di Juan Cuadrado che dovrebbe lasciare Torino in estate vista la scadenza del proprio contratto nel 2023 e la volontà della Juventus di puntare su altri calciatori.

L'Inter sarebbe così pronta ad una vera e propria rivoluzione sulle fasce che potrebbe comprendere anche la cessione di Gosens che resta nel mirino di diversi club tedeschi. Il club nerazzurro vorrebbe cedere l'ex Atalanta già a gennaio a titolo definitivo.

Intanto, anche la Juventus pensa agli eventuali sostituti di Cuadrado, con Maehle a Kardsdorp che potrebbero rappresentare delle buone opzioni già per il mercato invernale.

Juve: possibili offerte per Rovella e Ranocchia, Inter su Scalvini

Inter e Juventus pensano anche al futuro ed adoperano sul fronte mercato anche su quei giovani che potrebbero ritagliarsi un ruolo importante nel futuro ma anche nel presente.

In casa bianconera, si lavora non solo al rinnovo di Iling-Junior ma anche sul fronte Rovella e Ranocchia che tanto bene stanno facendo con la maglia del Monza.

Il primo sarebbe finito nel mirino del Manchester City che in estate sarebbe pronto ad un'offerta molto importante per convincere il club bianconero, mentre il secondo ha tanti estimatori in giro per l'Italia in particolare Cremonese e Salernitana che sarebbero pronte ad intavolare una trattativa già a gennaio per prendere Ranocchia in prestito.

Anche l'Inter si muove sui giovani e punta Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta che tanto bene sta facendo in questo campionato. La Dea chiede 40 milioni di euro con il club nerazzurro che potrebbe inserire il cartellino di Fabbian che sta incantando in Serie B con la maglia della Reggina di Pippo Inzaghi.