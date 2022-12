La Juventus, nei prossimi mesi, valuterà l'inserimento nella sua dirigenza di nuove figure: non è infatti escluso che nella seconda parte del 2023 la società torni a essere guidata da personaggi prettamente legati all'ambito sportivo. In particolare si parlerebbe del ritorno a Torino di Beppe Marotta, ma l'attuale dirigente dell'Inter non sarebbe l'unica novità. Infatti, la Juventus avrà bisogno anche di un direttore sportivo per la successione Federico Cherubini e di un vice presidente, viste le dimissioni di Pavel Nedved.

Proprio per ricoprire la carica lasciata vacante dall'ex giocatore ceco si parla da giorni sui media di un ritorno alla Juventus di Alessandro Del Piero.

Stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, comunque, Pinturicchio non firmerebbe "in bianco" per tornare alla Vecchia Signora. Infatti, Del Piero prima vorrebbe capire quale potrebbe essere concretamente il suo ruolo operativo.

La Juventus cerca un nuovo assetto

La Juventus, prossimamente, avrà un nuovo Cda che verrà nominato ufficialmente il 18 gennaio, anche se i nomi dei nuovi consiglieri di amministrazione si dovrebbero conoscere prima di Natale: il massimo organo del club bianconero dovrebbe essere formato da esperti di contabilità e amministrazione.

Una volta insediato il nuovo consiglio di amministrazione si cercherà di risolvere le questioni legali e finanziarie. Nel frattempo la guida dell'aerea sportiva sarà affidata a Massimiliano Allegri.

Il suo futuro (ha un contratto in vigore fino al 2025, ndr) potrebbe essere ancora alla Juventus, ma il suo destino sembra essere legato ai risultati sul campo.

Qualora dovesse vincere almeno una competizione in questa stagione, le parti probabilmente proseguiranno insieme, in caso contrario i bianconeri potrebbero decidere di cambiare anche in panchina.

In ogni caso attualmente Allegri sembra godere della fiducia della proprietà, visto che proprio a lui è stata affidata la gestione sportiva in un momento così delicato.

La Juventus pensa anche al campo

Nel frattempo la Juventus, in questi giorni, ha ripreso gli allenamenti e Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi preparano la ripartenza della Serie A.

L'obiettivo dei bianconeri è poter avere al massimo della forma da subito Federico Chiesa. Il numero 7 juventino sembra aver ritrovato lo smalto, visto che in un allenamento congiunto con l'Under 19 ha realizzato una doppietta. Non è escluso un suo impiego da titolare il prossimo 4 gennaio nella gara contro la Cremonese.