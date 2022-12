In casa Juventus prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato. I bianconeri lavorano intensamente alla Continassa e spesso Massimiliano Allegri fa svolgere delle doppie sedute ai suoi ragazzi. In questi giorni, la Juventus ha ritrovato gran parte dei reduci del mondiale e adesso all'appello mancano solo Adrien Rabiot, Angel Di Maria e Leandro Paredes. Il francese ha deciso di tornare in anticipo a Torino e già dal 29 dicembre sarà alla Continassa. Non si può dire lo stesso dei dei argentini Angel Di Maria e Leandro Paredes. Entrambi sono attesi in Italia il 2 gennaio.

Per questo motivo come ha svelato Eurosport, entrambi non saranno a disposizione per la gara del 4 gennaio contro la Cremonese.

Tifosi arrabbiati con gli argentini

La Juventus, nei prossimi giorni, ritroverà gli ultimi reduci dai mondiali. Ma almeno fino ai primi giorni del 2023 il gruppo non sarà al completo. Infatti, Angel Di Maria e Leandro Paredes torneranno solo il 2 gennaio e dunque saranno out contro la Cremonese. Questa notizia ha fatto arrabbiare e non poco i tifosi della Juventus che sui social stanno criticando i due argentini.

I sostenitori bianconeri speravano che Di Maria e Paredes prendessero esempio da altri compagni che hanno deciso di tornare in anticipo a Torino. In ogni caso la data del rientro dei due argentini sarebbe stata concordata con Massimiliano Allegri.

Forse il tecnico livornese ha concesso qualche giorno in più ai due campioni del mondo dopo i tanti festeggiamenti fatti in seguito alla vittoria del mondiale.

Vlahovic e Pogba ancora a parte

La Juventus, in questi giorni, si sta allenando per arrivare al meglio alla gara contro la Cremonese. Prima di giocare contro i grigiorossi, i bianconeri saranno in campo per giocare una sfida amichevole contro lo Standard Liegi che sarà in programma il 30 dicembre.

Per questa partita la Juventus ritroverà Danilo, Gleison Bremer, Alex Sandro e Federico Chiesa. Quest'ultimo sarà un rinforzo in più per la Juventus che finalmente lo potrà avere a completa disposizione. Il numero 7 juventino spera di avere una maglia da titolare contro la Cremonese. Per la ripresa del campionato non dovrebbero essere a disposizione Dusan Vlahovic e Paul Pogba.

Entrambi lavorano a parte per recuperare dai rispettivi infortuni. DV9 è alle prese con la pubalgia che lo tormenta da diversi mesi. Mentre Pogba sta recuperando dopo l'operazione al ginocchio. Anche Juan Cuadrado lavora a parte per un fastidio al ginocchio. Nemmeno il colombiano dovrebbe essere a disposizione per la partita del 4 gennaio contro la Cremonese. Ma per la ripresa del campionato la Juventus dovrebbe ritrovare Mattia De Sciglio.