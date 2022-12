Nella giornata di oggi, Sportmediaset ha rivelato che la Juventus potrebbe cedere in estate un pezzo della propria rosa per arrivare ad Alexis Mac Allister, centrocampista argentino del Brighton. L'Inter invece, non starebbe trovando l'accordo con Milan Skriniar, difensore slovacco che andrà in scadenza di contratto con i nerazzurri a fine stagione.

Juventus, idea Mac Allister ma prima servirebbe una cessione

La Juventus nella prossima finestra estiva di mercato potrebbe lanciare l'assalto ad Alexis Mac Allister, centrocampista del Brighton che si è laureato campione del mondo con l'Argentina nell'ultimo mondiale di calcio in Qatar.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset nella giornata di oggi dunque, i bianconeri vorrebbero strapparlo alla compagine inglese pagando la cifra richiesta, vale a dire 40 milioni di euro. Per disporre di questa somma, però, la Juve potrebbe essere costretta a cedere un pezzo della propria rosa e il nome indicato per lasciare la Continassa apparirebbe essere quello di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense verrebbe valutato dalla Juventus circa 30 milioni di euro e avrebbe diversi estimatori in Bundesliga e Premier League. Sempre a centrocampo, la Juve potrebbe dover salutare anche Adrien Rabiot: il mediano francese andrà in scadenza di contratto con la squadra bianconera a fine stagione e, secondo le indiscrezioni, le parti sarebbero lontane dal trovare un accordo che permetta a Rabiot di restare alla Juventus.

Per il calciatore transalpino, dunque, si prospetterebbe un ritorno a titolo gratuito nel PSG o un'avventura in Inghilterra, dove il Manchester United - che lo aveva già corteggiato la scorsa estate - lo accoglierebbe a braccia aperte.

Inter, lo stallo con Skriniar continuerebbe, lo slovacco potrebbe andarsene a fine stagione a parametro 0

L'Inter e Milan Skriniar starebbero ancora discutendo del rinnovo per il contratto del difensore slovacco che terminerà il prossimo giugno. Stando alle indiscrezioni di oggi, però, le parti sarebbero lontane dal trovare una soluzione e, di conseguenza, Skriniar potrebbe lasciare la formazione nerazzurra al termine della stagione in corso.

Lo stopper classe '95, qualora si svincolasse dall'Inter, avrebbe l'imbarazzo della scelta ma, tra le pretendenti favorite, spiccherebbe quel Psg che tanto lo ha corteggiato la scorsa estate. Campos, direttore sportivo dei parigini, potrebbe persino forzare la mano nell'operazione Skriniar non aspettando l'arrivo della sessione di mercato estiva per prendere il giocatore a parametro 0, ma offrendo una cifra vicina ai 20 milioni all'Inter già dalla prossima finestra invernale che si aprirà tra pochi giorni. In tutto questo, Marotta e Ausilio, starebbero osservando un possibile erede dello slovacco, con Koulibaly tra i papabili sostituti.