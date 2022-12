In questi ultimi cinque mesi Paul Pogba non ha mai giocato una partita ufficiale con la Juventus. Il francese si era fatto male al menisco a fine luglio e inizialmente aveva deciso di seguire una terapia conservativa che non ha dato gli esiti sperati, così lo scorso 5 settembre ha dovuto operarsi. Questo lo ha costretto ad allungare ulteriormente i tempi di recupero. Al momento non è ancora precisamente chiaro quando Pogba potrà essere a disposizione della Juventus e questo preoccupa e non poco i tifosi.

Intanto il francese, negli ultimi giorni, ha condiviso alcune foto che lo ritraevano in vacanza a Sankt Moritz.

Questo ha fatto arrabbiare alcuni tifosi della Juventus, che hanno rimproverato il centrocampista transalpino sui social: "Mi raccomando, fatti male di nuovo", ha detto sarcasticamente qualcuno.

Pogba in vacanza

Paul Pogba, la mattina del 24 dicembre, ha postato una foto che lo ritraeva al training Center della Continassa. Poi nel pomeriggio della vigilia di Natale, il numero 10 della Juventus ha lasciato Torino per andare Sankt Moritz.

Pogba ha trascorso meno di due giorni in montagna, visto che già nella mattinata di Santo Stefano ha lasciato la località sciistica per tornare in Italia. Ma la breve vacanza sulla neve del numero 10 juventino ha fatto arrabbiare i tifosi bianconeri che sui social hanno postato diversi commenti contro il giocatore francese: "Vai ad allenarti, la pazienza sta finendo", questo uno dei commenti che circola sul web sotto la foto che ritrae il calciatore in montagna.

Pogba ha ripreso a correre

Nei giorni scorsi, intanto, Paul Pogba ha ripreso a correre sui campi della Continassa seppur senza toccare il pallone. Al momento sembra che il suo ginocchio stia reagendo bene, ma ancora non si conosce una data esatta per il rientro di Pogba a disposizione di Massimiliano Allegri. Per ora non si può ipotizzare nemmeno quando potrà essere convocato.

Anche se il francese spera di essere a disposizione per il match contro il Napoli del 13 gennaio. Inoltre Pogba confida di giocare qualche minuto in Coppa Italia contro il Monza.

Le buone notizie per la Juventus, invece, arrivano da Federico Chiesa, che è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere a disposizione per la gara amichevole contro lo Standard Liegi del 30 dicembre, inoltre si candida anche per una maglia da titolare contro la Cremonese.

Ogni decisione, ovviamente, spetterà a Massimiliano Allegri.

Intanto, la Juventus può sorridere anche per il ritorno alla base dei brasiliani. Infatti, dopo Gleison Bremer che è rientrato il 22 dicembre, alla Continassa si sono rivisti Danilo e Alex Sandro. I tre giocatori del Brasile vanno spediti verso altrettanti posti da titolare contro la Cremonese.