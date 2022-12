Secondo quanto recentemente affermato dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà la Juventus starebbe valutando di affidare a Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, le chiavi della nuova gestione tecnica della squadra bianconera nella prossima stagione.

Intanto, sul Calciomercato, per l'estate la Juve valuterebbe diversi nomi per il ruolo di difensore centrale e tra questi ci sarebbe Chris Smalling della Roma e Jakub Kiwior dello Spezia.

Juventus, Pedullà: 'I bianconeri vorrebbero cominciare un nuovo progetto affidandosi a Giuntoli'

La Juventus potrebbe decidere di cambiare la figura del direttore sportivo nella prossima estate e secondo Alfredo Pedullà, il nome preferito dalla dirigenza bianconera sarebbe quello di Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli.

Ecco quanto riferito dal giornalista esperto di mercato ai microfoni di Sportitalia: "Nella testa della dirigenza bianconera, quello di Giuntoli è il nome prioritario per ripartire, per vari motivi. Il suo modo di fare mercato, la spiccata personalità, la capacità di rispondere alle critiche con i fatti. Elkann aspetterà prima come si evolverà la situazione plusvalenze e poi affonderà il colpo, anche se Giuntoli ha ancora un anno e mezzo di contratto con il Napoli".

L'indiscrezione di un possibile avvicendamento in casa Juventus della figura del direttore sportivo, è stata affrontata anche dal quotidiano Il Messaggero, che tramite la penna di Alberto Mauro, ha svelato come Giuntoli sarebbe effettivamente un profilo seguito dalla Juve ma che il suo eventuale trasferimento alla Continassa per la prossima estate.

Lo stesso quotidiano romano riporta inoltre che la Juventus starebbe valutando il rientro di Giuseppe Marotta, attualmente amministratore delegato dell'Inter e di Alessandro Del Piero, bandiera bianconera che molti tifosi vorrebbero da tempo in società.

Calciomercato Juventus, in difesa piacerebbero i nomi di Smalling e Kiwior

La Juventus intanto pensa anche al calciomercato. Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport, uno dei primi nomi seguiti dalla Juve per la sessione estiva sarebbe Chris Smalling: lo stopper inglese andrà in scadenza di contratto con la Roma a fine stagione e le parti non hanno ancora trovato un accordo per continuare insieme nel prossimo futuro. Qualora la situazione non dovesse cambiare, la Juventus potrebbe dunque provare a battere la concorrenza dell'Inter per prendere Smalling come parametro zero a fine giugno.

Come alternativa al britannico, la Juventus osserverebbe anche il profilo di Jakub Kiwior, giovane stopper polacco che lo Spezia valuterebbe circa 20 milioni di euro. Sul classe 2000, oltre ai bianconeri ci sarebbero pure le attenzioni della Roma e del Milan di Stefano Pioli.