La Juventus, nei prossimi mesi, cambierà il suo assetto societario e a partire dal 18 gennaio entrerà in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione. Il futuro di mister Massimiliano Allegri sembra invece essere legato soprattutto ai risultati sportivi: in caso di raggiungimento di traguardi importanti da qui a primavera sembra difficile che il tecnico livornese (che ha un contratto fino al 2025) possa andare via, in caso contrario, invece, si potrebbe arrivare al divorzio al termine di questa stagione.

Qualora si dovesse arrivare effettivamente a una separazione tra le parti la Juventus potrebbe quindi dover cercare un allenatore.

Tra i tanti nomi che spesso vengono accostati alla Juventus c'è quello di Zinedine Zidane. Di un eventuale approdo a Torino del tecnico francese, ha parlato Luca Momblano a Top Calcio 24: "Non sono in possesso di nessun rumor su Zidane in bianconero", ha detto il giornalista.

Il futuro della Juventus

In questo momento sembra forse un po' prematuro parlare del futuro della Juventus, anche perché la società sta per essere rivoluzionata. Dunque, ogni accostamento come quello di Zinedine Zidane alla panchina bianconera sembra essere prematuro, come ha spiegato il giornalista Luca Momblano: "C’è confusione sul piano industriale, tutto dipenderà dal nuovo CDA".

Il tecnico francese ha comunque un legame forte con la Juventus e con Torino, come ha rivelato lo stesso giornalista: "A Torino ha interessi e affetto per la Juve".

Il punto sul calciomercato

La Juventus, nel mercato di gennaio, non dovrebbe fare troppe operazioni. In particolare la società potrebbe provare a prendere un esterno.

In uscita invece ul giocatore maggiormente indiziato a lasciare Torino sarebbe Weston McKennie, come ha rivelato pure Luca Momblano: "Dipende dalle offerte che arriveranno.

È cedibile ed è virtualmente sul mercato". Il giornalista ha spiegato che il centrocampista americano potrebbe ricevere delle richieste dalla Premier League o dalla Bundesliga.

Inoltre Momblano ha toccato anche un altro aspetto: "Se dovesse prolungarsi l’assenza di Pogba, l’unico effetto possibile sarà su Rabiot". Infatti, il numero 10 juventino potrebbe rientrare più tardi del previsto e questo escluderebbe una partenza di Adrien Rabiot dalla Juventus a gennaio, su quest'ultimo il giornalista ha affermato: "Resterà e andrà via a parametro zero".