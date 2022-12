Il Milan pianifica le mosse per il mercato invernale. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli già nel mercato di gennaio, con l'obiettivo di riconfermarsi in Italia e continuare il percorso in Champions League.

In attesa di scoprire il futuro di Ismael Bennacer, che resta un obiettivo di mercato del Liverpool, il Milan lavora per regalare a Pioli un centrocampista di spessore e freschezza atletica.

Le idee del Milan a centrocampo

Il solo Pobega come alternativa non basta per tutte le competizioni e per questo Maldini e Massara starebbero monitorando diversi profili per la mediana.

Tra questi ci sarebbe anche quello di Eduardo Camavinga, talentuoso centrocampista francese che sta trovando poco spazio nel Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Le Merengues non paiono intenzionate a cedere il talentuoso ex Rennes, ma per gennaio potrebbero prendere in considerazione il prestito in un'altra realtà europea per far aumentare il minutaggio del centrocampista. Il Diavolo starebbe valutando tale situazione e potrebbe pensare a una trattativa sulla base di un prestito secco.

Il sogno dei rossoneri resta Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, che potrebbe lasciare la Lazio in estate in caso di mancato accordo per il rinnovo contrattuale. Sullo sfondo ci sono anche altri due profili: Davide Frattesi del Sassuolo che piace anche alla Roma, e Carlos Alcaraz del Racing Club, il quale sarebbe anche nel mirino dell'Inter.

Milan, possibile cessione a gennaio per Rebic

Oltre a un possibile acquisto a centrocampo, il Milan deve far fronte alle offerte che potrebbero arrivare per i suoi attaccanti, in particolare per Rafael Leao, ma anche Ante Rebic che potrebbe esser ceduto già nel mercato invernale. Oltre ad alcuni club della Bundesliga, l'esterno croato sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, a caccia di qualche rinforzo offensivo per puntellare l'attacco.

In caso di cessione il Diavolo potrebbe ritornare sul mercato per regalare a Pioli un nuovo esterno offensivo.

L'obiettivo numero uno sarebbe Noah Okafor del Salisburgo che però viene valutato attorno ai 40 milioni di euro, cifra importante per il mercato invernale. Più facile potrebbe essere arrivare ad altri profili come Noa Lang del Brugge che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Infine, per l'estate resta nei radar rossoneri il nome di Nicolò Zaniolo che - in caso di mancato rinnovo con la Roma - potrebbe essere un'ottima opportunità per la trequarti.