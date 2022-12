L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, in particolare la difesa potrebbe subire delle modifiche importanti.

Inter, possibile offerta per Saiss in estate

La difesa dei nerazzurri è in forte bilico: oltre alle possibili offerte per Skriniar (il cui contratto scade tra 6 mesi) e Bastoni, c'è infatti da capire se Acerbi verrà riscattato e se Stefan De Vrij alla fine rinnoverà oppure no. La dirigenza nerazzurra sta dunque sondando diversi profili per non rimanere impreparata: stando alle ultime notizie riportate da calciomercatoweb.it e Gazzetta.it, il direttore sportivo Giuseppe Marotta starebbe così valutando il possibile ingaggio di Romain Saiss, difensore marocchino che si è messo in luce all'ultimo Mondiale con la sua Nazionale.

Il classe 90 ha un'ottima esperienza internazionale e vanta squadre di spessore come dimostra la sua militanza in Premier League con il Wolverampthon. L'Inter potrebbe così provare ad intavolare una trattativa per accaparrarsi le prestazioni dell'esperto capitano del Marocco, che chiede valutato tra i 7 e i 10 milioni di euro.

Altro nome di grande esperienza è quello di Chris Smalling che resta un obiettivo di mercato visto il mancato accordo per la Roma per il rinnovo contrattuale. Gli acquisti d'esperienza potrebbero esser accompagnati da qualche giovane di grande prospettiva, il nome più gettonato al riguardo resta quello di Giorgio Scalvini dell'Atalanta su cui si registra anche l'interesse di Juventus e MIlan. La Dea lo valuta attorno ai 40 milioni di euro, non poco.

Inter, interesse per Buchanan per l'estate

Denzel Dumfries potrebbe restare all'Inter fino al termine della stagione, dopo potrebbe partire con il Chelsea che continua il pressing sul laterale nerazzurro.

In attesa di scoprire il futuro di Raoul Bellanova, il club nerazzurro sta sondando diversi profili per sostituire Dumfries in estate.

Tra questi ci sarebbe anche il nome di Trevor Buchanan, talentuoso esterno canadese che sta offrendo ottime prestazioni in Belgio con il Club Brugge. L'Inter starebbe monitorando il profilo del classe 2003 che per caratteristiche tecniche e fisiche si avvicinerebbe a quelle di Dumfries. In estate, i nerazzurri potrebbero provare ad intavolare una trattativa.

Oltre a Buchanan, l'Inter segue anche un pretoriano di Simone Inzaghi ovvero Manuel Lazzari, che sarebbe il nome in cima alla lista nel caso dovesse partire Dumfries. Il cartellino dell'esterno, non più giovanissimo, ha un prezzo che si aggira attorno ai 15 milioni di euro.