Il Milan comincia a muoversi sul fronte mercato invernale. La società rossonera sta osservando diversi giocatori di personalità e qualità per gennaio. L'obiettivo è quello di puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da cominciare la scalata in campionato e continuare il percorso in Champions League.

Milan: non solo Ziyech, Idea Isco per la trequarti

La prima parte di stagione non esaltante da parte di Charles De Ketelaere starebbe inducendo la dirigenza del Diavolo ad acquistare un nuovo trequartista che possa dare vivacità e qualità al reparto offensivo.

Viste le difficoltà nell'arrivare ad Hakim Ziyech seguito dalla scorsa estate con il Chelsea che chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per liberarlo, il club rossonero sta osservando altri profili internazionali. Tra questi ci sarebbe anche quello di Isco, che potrebbe lasciare il Siviglia già nella sessione invernale di Calciomercato. L'ex Real Madrid non è riuscito ad integrarsi nel modo giusto e la posizione in classifica del club andaluso rispecchia quanto fatto nella prima parte di stagione.

Per questo, il Diavolo potrebbe approfittare di una situazione non idilliaca in casa Siviglia per provare ad imbastire una trattativa già nel mercato di gennaio, così da regalare a mister Pioli un giocatore di grande personalità e qualità.

Milan, idea Ferran Torres per il dopo Leao

Oltre ad eventuali acquisti in estate, il Milan deve far fronte al caso più importante del mercato ovvero quello riguardante Rafael Leao. Il club rossonero vuole trattenere il gioiello portoghese e sarebbe pronto ad un rinnovo da circa 6 milioni di euro. Nonostante ciò le sirene di Chelsea e Real Madrid restano vive con il Milan che si starebbe guardando attorno in caso di mancato accordo per il rinnovo.

Secondo le ultime notizie di mercato, Maldini e Massara starebbero valutando anche il profilo di Ferran Torres che potrebbe lasciare il Barcellona in estate. Il club blaugrana non ritiene incedibile l'ex Valencia e per una cifra attorno ai 30-35 milioni di euro potrebbe decidere di cederlo. Sul talento della Roja ci sarebbe anche la Juventus a caccia del sostituto di Angel Di Maria.

Ferran Torres è uno dei tanti profili seguiti dal Milan. Infatti, il Diavolo continua a tenere d'occhio anche Noah Okafor del Salisburgo che piace tanto anche all'Inter. Il club austriaco chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro.

Infine sullo sfondo resta anche il possibile interesse del Milan in estate per Daichi Kamada, che si è messo in mostra al Mondiale con la maglia del Giappone. Sul calciatore dell'Eintracht ci sarebbe anche l'interesse del Borussia Dortmund.