La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Difficile pensare ad investimenti importanti, si cercheranno della possibilità vantaggiose per quanto riguarda la difesa. Uno dei nomi seguiti dalla società bianconera e per il quale la società bianconera potrebbe fare un'offerta importante è Ivan Fresneda del Valladoid, valutato circa 20 milioni di euro dalla società bianconera. Il suo arrivo dipenderebbe però da una cessione importante, si parla ad esempio della possibile partenza di Weston McKennie. Rimanendo in tema cessioni le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera potrebbe decidere di vendere a titolo definitivo a gennaio il terzino Luca Pellegrini.

Già in prestito all'Eintracht Francoforte, è attualmente considerato una riserva dal tecnico della società tedesca, anche perché la squadra vincitrice la scorsa stagione dell'Europa League sta giocando con il 3-5-2. Un'idea di gioco che non valorizza un terzino sinistro come l'italiano. Pellegrini piacerebbe alla Lazio, alla ricerca di un giocatore per la fascia difensiva. La Juventus lo valuta circa 7 milioni di euro e potrebbe rappresentare un anticipo per l'acquisto nel Calciomercato estivo del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto a giugno 2024 e che gradirebbe l'approdo nella società bianconera. La Juventus potrebbe quindi spendere circa 40 milioni di euro più il cartellino di Pellegrini per l'acquisto del centrocampista.

Possibile la cessione di Pellegrini alla Lazio: agevolerebbe l'arrivo di Milinkovic Savic a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Pellegrini alla Lazio a gennaio. Si tratterebbe di un anticipo in previsione del possibile approdo a Torino di Sergej Milinkovic Savic, che piace molto alla società bianconera.

Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2024 e attualmente non vorrebbe prolungare la sua intesa con la Lazio. In tal caso partirebbe a giugno anche per evitare di lasciare la Lazio a parametro zero nel 2024. Con un'offerta da 40 milioni di euro più il cartellino di Pellegrini il giocatore potrebbe arrivare a Torino.

Un rinforzo importante per il centrocampo anche perché potrebbero partire almeno tre giocatori nel settore a fine stagione. Ci riferiamo a McKennie, Rabiot e Paredes, l'americano piace a diverse società inglesi, il francese è in scadenza di contratto a giugno. Per quanto riguarda l'argentino la crescita di Fagioli e Miretti potrebbe portare la Juve ad evitare il riscatto del cartellino dell'argentino.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe acquistare diversi giocatori a parametri zero. Fra i preferiti ci sarebbe Alejandro Grimaldo del Benfica. Per quanto riguarda invece le partenze a giugno, potrebbero lasciare Torino Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria, giocatori che hanno un'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno.