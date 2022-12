La Juventus potrebbe essere interessata all'esterno offensivo spagnolo del Barcellona Ferran Torres. Secondo il sito Calciomercato.it, infatti, il nazionale spagnolo potrebbe essere il rinforzo scelto dai bianconeri per il dopo Di Maria.

L'argentino potrebbe lasciare la Juventus a giugno, anche se la società bianconera vorrebbe la sua conferma almeno per un'altra stagione. La volontà di Di Maria di chiudere la carriera professionale nel campionato argentino potrebbe però essere decisiva, per questo la Juventus starebbe valutando la situazione di Ferran Torres.

Il talento classe 2000 ormai è diventato sostanzialmente un'alternativa ai titolari nel Barcellona di Xavi, che gli sta spesso preferendo Ansu Fati. Per questo si parla di una sua possibile cessione già a gennaio in prestito con diritto di riscatto a giugno. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro.

Juventus, si pensa al dopo Di Maria: possibile l'acquisto di Ferran Torres

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando al dopo Di Maria. L'argentino, in scadenza di contratto a giugno, difficilmente rimarrà a Torino perché vorrebbe chiudere la carriera nel campionato argentino. Per tale motivo potrebbe essere accelerato l'arrivo già a gennaio di Ferran Torres, anche per dare la possibilità allo spagnolo di adattarsi al campionato italiano.

In questa stagione il giocatore del Barcellona ha disputato fino ad adesso 18 match fra Champions League e campionato spagnolo, segnando cinque gol e fornendo un assist. Ha poi anche disputato un buon mondiale con la nazionale spagnola, giocando quattro partite e segnando due gol, prima dell'eliminazione al cospetto del Marocco.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori per il mercato di gennaio soprattutto per la difesa. Potrebbe arrivare un'alternativa a Juan Cuadrado (in scadenza di contratto a giugno), ossia un giocatore che possa essere schierato non solo come terzino destro ma anche centrocampista laterale in un eventuale modulo 3-5-2: in tal senso piace molto Ivan Fresneda.

Per il dopo Alex Sandro (anche lui in scadenza di contratto a fine stagione), la società bianconera valuta invece l'ingaggio di Alejandro Grimaldo, che a sua volta è in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Sempre per le corsie laterali circola anche il nome di Joakim Maehle dell'Atalanta.