La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Difficile aspettarsi grandi investimenti, soprattutto considerando la mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che significa un mancato guadagno di circa 30 milioni di euro. Per questo la società bianconera in tema acquisti potrebbe valutare solamente situazioni in prestito o eventualmente acquisti a titolo definitivo solamente se dovesse partire qualche giocatore.

Uno di quelli seguiti dalla società bianconera in previsione della stagione 2023-2024 è sicuramente Ferran Torres. Lo spagnolo è considerato una riserva nel Barcellona, dal suo ritorno nel campionato spagnolo non è riuscito a diventare un riferimento della squadra di Xavi e per questo potrebbe decidere di accettare una nuova esperienza professionale.

Il Barcellona potrebbe lasciarlo partire anche in prestito, magari con l'inserimento di un diritto di riscatto a giugno, anche per alleggerire il monte ingaggi e il bilancio societario. La società bianconera potrebbe considerare il suo arrivo a gennaio, con lo spagnolo che alla lunga potrebbe sostituire Angel Di Maria che dalla stagione 2023-2024 dovrebbe ritornare nel campionato argentino per chiudere la sua carriera. Lo spagnolo piace molto ad Allegri, che potrebbe schierarlo nel 4-3-3 da punta di fascia: il ragazzo può comunque giocare in tutti i ruoli del settore avanzato come dimostrato anche nella nazionale spagnola.

Ferran Torres potrebbe trasferirsi alla Juventus a gennaio

Lo spagnolo piacerebbe in previsione della partenza di Angel Di Maria, in scadenza di contratto a giugno. Arriverebbe già ad inizio 2023 perché il Barcellona lo lascerebbe partire in prestito anche per motivi economici. La società spagnola vorrebbe alleggerire il bilancio societario ecco che un'eventuale partenza di Ferran Torres permetterebbe di risparmiare sul monte ingaggi.

Il nazionale spagnolo può giocare in tutti i ruoli del 4-3-3 e sarebbe un rinforzo ideale per il presente e per il futuro.

Il mercato della Juve

La Juventus a giugno potrebbe lasciar partire non solo Angel Di Maria ma anche gli altri giocatori in scadenza di contratto. Difficile infatti la conferma dei vari Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot: il brasiliano e il colombiano per motivi anagrafici, il francese perché vorrebbe un ingaggio da almeno 10 milioni di euro a stagione che difficilmente gli potrebbe garantire la società bianconera.