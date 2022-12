La Juventus è attesa da settimane impegnative sul fronte calcio giocato ma anche sul mercato. Allegri e Cherubini saranno i responsabili della gestione sportiva della società bianconera, in attesa del possibile arrivo di un direttore generale ad integrare il loro lavoro. Quello che è certo è che bisogna lavorare anche in previsione della stagione 2023-2024, con tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino. Oltre ai giocatori in scadenza di contratto a giugno si parla molto anche della possibile partenza di Dusan Vlahovic [VIDEO], soprattutto se la società bianconera decidesse di confermare Massimiliano Allegri alla guida tecnica.

Il gioco del tecnico non sembrerebbe valorizzare le caratteristiche tecniche della punta, che a giugno potrebbe valutare una nuova esperienza professionale. Ci sarebbero diverse società inglesi sul giocatore, dal Manchester United, all'Arsenal fino ad arrivare al Chelsea. Tutte con l'esigenza di rinforzare il settore avanzato. La Juventus spera che nella seconda parte di stagione possa incidere come già ha fatto quando era alla Fiorentina. Se non dovesse essere così la sua partenza diventerebbe possibilità concreta, con la società bianconera che potrebbe considerare offerte da 90 milioni di euro. Come è noto la Juventus lo ha acquistato a gennaio 2022 per circa 75 milioni di euro più bonus. Un investimento importante anche dal punto di vista del monte ingaggi, considerando che guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus nella società bianconera.

Il giocatore Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare offerte per Dusan Vlahovic a giugno. Diverse società inglesi sarebbero interessate al suo acquisto, alcune anche a gennaio ma la società bianconera vorrebbe confermare il giocatore almeno fino a giugno.

Con un'offerta da 90 milioni di euro la società bianconera potrebbe considerare una sua partenza. Fra l'altro le ultime notizie di mercato parlano anche di una possibile interesse della Juventus per la punta del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko, tedesco classe 2004 in scadenza di contratto a giugno. Il nazionale potrebbe sostituire Dusan Vlahovic con la società bianconera che andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi e a sostenere il bilancio societario con una cessione pesante.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero a giugno 2023, soprattutto per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Con le possibili partenze di Alex Sandro e Adrien Rabiot potrebbero arrivare come terzino sinistro Alejandro Grimaldo e come centrocampista Youri Tielemans, entrambi in scadenza di contratto a giugno.