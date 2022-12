In casa Juventus non mancano le indiscrezioni di Calciomercato e una di queste parla di una possibile partenza di Dusan Vlahovic, che diverse società inglesi vorrebbero come rinforzo come offensivo. Pare obiettivamente difficile che il centravanti possa lasciare Torino a gennaio, mentre la società bianconera potrebbe valutare la sua partenza nel calciomercato estivo, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta di circa 100 milioni di euro.

In caso di cessione del serbo sono diversi i nomi accostati ai bianconeri, uno di essi potrebbe arrivare a parametro zero, essendo a scadenza di contratto a giugno: si tratta del classe 2004 Youssoufa Moukoko, nazionale tedesco del Borussia Dortmund che in questa stagione ha già disputato 22 match segnando 6 gol e fornendo altrettanti assist ai suoi compagni.

Possibile rinforzo per giugno: Moukoko

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato del sito Calciomercato.it la Juventus potrebbe valutare la partenza di Dusan Vlahovic a gennaio o più probabilmente a giugno. Il centravanti, solo nelle ultime settimane, è stato accostato in particolare a Chelsea, Arsenal e Manchester United.

In quel caso come sostituto potrebbe arrivare in bianconero Youssoufa Moukoko, punta tedesca classe 2004, che ha recentemente esordito nel campionato del mondo con la Germania all'età di 18 anni.

Dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Borussia Dortmund e nelle nazionali tedesche, Moukoko è diventato parte integrante della prima squadra della società tedesca e della nazionale maggiore.

L'attaccante ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, anche se il suo contratto è in scadenza a giugno 2023.

Il resto del calciomercato della Juventus: il punto su gennaio e giugno

La Juventus è attesa da un gennaio in cui potrebbe valutare la cessione di Weston McKennie, oltre al fatto che deve iniziare a muoversi in vista della stagione 2023-2024, nella quale potrebbero lasciare dei giocatori in scadenza di contratto a giugno: Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot.

In entrata per gennaio piacerebbe il terzino destro classe 2004 Ivan Fresneda del Real Valladolid, che ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece i possibili acquisti a parametro zero per luglio, piacerebbero Youri Tielemans del Leicester e Alejandro Grimaldo del Benfica.