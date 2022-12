La Juventus si ritroverà già da martedì 6 dicembre alla Continassa per riprendere la preparazione atletica in previsione dell'inizio della seconda parte di stagione previsto il 4 gennaio, quando i bianconeri affronteranno la Cremonese. Intanto diversi giocatori sono rientrati dal mondiale in Qatar, di recente è toccato a Milik e Szczesny eliminati contro la Francia negli ottavi di finale. I nazionali della Polonia si sono aggiunti a Kostic e Vlahovic, eliminati ai gironi di qualificazione con la nazionale serba. In tanti consideravano la rappresentativa di Petkovic come una possibile rivelazione del mondiale.

Così non è stato anche se Vlahovic non è riuscito a dare un grande contributo a causa del problema di pubalgia che lo sta riguardando oramai da diverse settimane. Nonostante questo nell'ultimo match ha giocato titolare segnando anche un gol, anche se non è servito per vincere. Di recente la punta della Juventus è stata intervistata dalla Gazzetta dello Sport, diversi gli argomenti di cui ha parlato, su tutti la vicenda societaria alla Juventus con le dimissioni di Agnelli ma anche la volontà di lottare per vincere il campionato nonostante attualmente i bianconeri sono a -10 dal Napoli primo in classifica. Vlahovic ha dichiarato che pensa solo al campo e che l'obiettivo è quello di lottare fino in fondo per vincere il titolo.

Il giocatore Vlahovic ha parlato della Juve e della lotta per il campionato

'Vediamo ora quando torno in Italia, non ho capito bene che cosa sia successo. Mi ha fatto grandissimo piacere avere lui come presidente'. Queste le dichiarazioni di Dusan Vlahovic in una recente intervista alla Gazzetta dello Sport. Elogi all suo ex presidente ma nessuna parola sulla vicenda giudiziaria che potrebbe riguardare la società bianconera.

A tal riguardo ha dichiarato: 'Della situazione alla Juventus non abbiamo parlato, non sono preoccupato, sono un calciatore e penso solo a giocare'. Sulla possibile rimonta in campionato ha aggiunto: 'Giochiamo partite per partita, attualmente siamo a -10 dal Napoli che gioca un grande calcio ma la Juventus non molla mai: lotteremo fino in fondo'.

Il calendario della Juventus a gennaio

La Juventus ripartirà a gennaio giocando contro la Cremonese il 4 gennaio allo stadio Zini. Subito dopo sfiderà l'Udinese all'Allianz Stadium di Torino il 7 gennaio. Il primo scontro diretto del 2023 sarà contro il Napoli in data 13 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona. Il 19 gennaio ci sarà il Monza in Coppa Italia, poi l'Atalanta in campionato all'Allianz Stadium di Torino il 22 gennaio. L'ultimo match del mese di gennaio è sempre contro il Monza il 29 gennaio. Per quanto riguarda invece dicembre il 19 gennaio la squadra bianconera giocherà contro l'Arsenal in un'amichevole davvero interessante contro la prima in classifica nel campionato inglese.