La Juventus deve far fronte a delle possibili offerte che potrebbero arrivare in estate per i suoi calciatori più importanti. Oltre Dusan Vlahovic finito nel mirino delle big di Premier League, anche Manuel Locatelli ha tanti estimatori in giro per l'Europa che potrebbero provare a strapparlo alla Vecchia Signora.

Juve, sogno Fernandez per l'estate, il Real piomba su Locatelli

Oltre all'interesse dell'Arsenal di Arteta che potrebbe proporre Xhaka pur di arrivare a Locatelli, ci sarebbe anche l'interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti che dopo Tchouameni e Camavinga vuole continuare la sua operazione di ricostruzione e ringiovanimento.

Stando alle ultime notizie di mercato riportate da tuttomercatoweb.com, la Juventus chiede una cifra attorno ai 50 milioni di euro per imbastire una trattativa e molto dipenderà dalla reale offerta che il club di Florentino Perez metterà sul piatto per Locatelli. Intanto, la dirigenza bianconera starebbe valutando gli eventuali sostituto, il sogno per l'estate risponde al nome di Enzo Fernandez, talentuoso centrocampista del Benfica che si è appena laureato campione del Mondo con l'Argentina.

Una trattativa complessa non solo per la richiesta di 100 milioni di euro da parte del club portoghese ma soprattutto per la grande concorrenza sul calciatore. Dal Liverpool fino ad arrivare al Paris Saint Germain che non avrebbe problemi ad accontentare il Benfica dal punto di vista economico.

Oltre alla vicenda Locatelli, la Juventus deve capire il futuro di altri due centrocampisti ovvero Adrien Rabiot e Weston Mckennie. Il francese non ha ancora rinnovato il proprio contratto e potrebbe esser ceduto a gennaio per non perderlo a zero, mentre la mezz'ala americana è nel mirino del Chelsea per il dopo Kantè.

Juve, interesse dello Spezia per Nicolussi Caviglia

Altro obiettivo della Juventus è quello di far crescere i giovani e farli diventare dei calciatori importanti per il futuro ma anche per il presente.

Tra i giovani di maggior prospettiva e qualità c'è sicuramente Hans Nicolussi Caviglia, talentuoso centrocampista italiano che si sta mettendo in mostra in Serie B con la maglia del Sudtirol.

Le prestazioni del classe 2000 non sono passate inosservate con diversi club del massimo campionato che sarebbero interessate a lui per la seconda parte di stagione.

Infatti, lo Spezia sarebbe pronto ad intavolare una trattativa con la Juventus per il prestito del talentuoso centrocampista già a gennaio. Il club spezzino deve però battere la concorrenza della Salernitana che sta pensando a come sostituire l'infortunato Maggiore ma soprattutto della Cremonese, a caccia di talenti per risalire la classifica.