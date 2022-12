La Juventus è attesa da settimane importanti per quanto riguarda il mercato. John Elkann ha confermato Massimiliano Allegri e Federico Cherubini nella gestione sportiva della società bianconera. Saranno loro i responsabili delle trattative di mercato della Juventus, difficile però che siano acquisti importanti a gennaio, si valutano rinforzi a prezzo vantaggioso, magari in prestito, soprattutto per il settore difensivo. A giugno, invece, la situazione potrebbe essere diversa, con rinforzi che potrebbero riguardare tutti i settori. Rimanendo in tema difesa, potrebbe arrivare un terzino destro, considerando che Juan Cuadrado è in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa.

Fra i giocatori che più piacciono alla società bianconera c'è Benjamin Pavard, nazionale francese in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno 2024. Il giocatore, dopo diverse stagioni nella società tedesca, potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale e potrebbe gradire l'approdo alla Juventus. Attualmente guadagna circa 5 milioni di euro a stagione, la società bianconera potrebbe offrire un ingaggio più importante, anche perché potrebbe sfruttare il Decreto Crescita. Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori che arrivano da altri campionati. Pavard è un classe 1996, sarebbe un rinforzo per il presente e per il futuro.

Il francese potrebbe aggiungersi ad un altro terzino destro che arriverebbe a gennaio. Si parla di Ivan Fresneda del Valladolid, valutato circa 20 milioni di euro dalla società spagnola.

Possibile rinforzo per la difesa il giocatore del Bayern Monaco, Pavard

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi tedeschi la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Benjamin Pavard.

Il francese è in scadenza di contratto a giugno 2024 e a fine stagione sarà ad un anno dalla fine della sua intesa contrattuale con la società tedesca. Per questo potrebbe lasciare il Bayern Monaco per circa 20 milioni di euro. In questa stagione con il Bayern Monaco ha disputato 21match fra competizioni tedesche e Champions League, segnando anche 4 gol.

Per quanto riguarda invece il mondiale, ha giocato solamente un match, con Deschamps che gli sta preferendo Koundé.

Il giocatore Pavard può giocare in tutti i ruoli della difesa

Pavard sarebbe un rinforzo giovane ma anche di esperienza, che può giocare in tutti i ruoli della difesa. Difficile invece possa essere impiegato in un centrocampo a cinque sulla fascia destra, visto che Allegri ha utilizzato il 3-5-2 negli ultimi match disputati prima della pausa mondiale.