La Juventus è attesa da un 2023 impegnativo fra vicende giudiziarie, calcio giocato e Calciomercato. Difficile aspettarsi grandi investimenti a gennaio, nel calciomercato estivo, invece, la società bianconera potrebbe essere una delle protagoniste fra acquisti e cessioni. E a proposito di partenze, sono ben quattro i giocatori che potrebbero lasciare Torino a parametro zero: Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Il centrocampista francese si sta confermando anche al mondiale dopo un inizio di stagione importante nella Juventus.

Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto, anche perché il giocatore vorrebbe guadagnare 10 milioni di euro a stagione e difficilmente la Juventus lo accontenterà. Secondo la stampa spagnola, una delle destinazioni preferite del giocatore è il Barcellona, in un campionato che potrebbe valorizzare le sue caratteristiche tecniche. Andrebbe a giocare in una squadra che gioca in maniera offensiva valorizzando i suoi inserimenti. Sul giocatore ci sarebbero anche diverse società inglesi che, secondo le ultime notizie di mercato, sarebbero pronte a fare un'offerta alla Juventus per il suo cartellino già a gennaio. La società bianconera, però, difficilmente lascerà partire il giocatore già a gennaio, considerando la sua importanza per la squadra di Allegri e gli obiettivi stagionali della società bianconera.

Il giocatore Rabiot potrebbe trasferirsi al Barcellona a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, Adrien Rabiot dovrebbe rimanere fino a giugno per poi trasferirsi al Barcellona dalla stagione 2023-2024. Il centrocampista sarebbe pronto a fare una nuova esperienza professionale nel campionato spagnolo, anche se di recente ha dichiarato che gradisce molto anche il campionato inglese.

Di certo il Barcellona vuole rilanciarsi nelle competizioni europee dopo le ultime stagioni, ed un giocatore come Rabiot sarebbe l'ideale. In questa stagione ha garantito non solo equilibrio ma anche supporto al settore avanzato, contribuendo a diverse realizzazioni della squadra bianconera fra assist e gol. Al mondiale, invece, ha segnato un gol importante nella prima giornata del girone e rappresenta un titolare per Deschamps.

Ha saltato i quarti di finale per febbre, ma dovrebbe recuperare per la finale prevista il 18 dicembre alle ore 18:00 contro l'Argentina.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero anche Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Se i primi due hanno offerte anche nel campionato italiano per, quanto riguarda l'argentino potrebbe esserci un ritorno in Sudamerica per chiudere la sua carriera da giocatore.