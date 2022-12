La Juventus è attesa da giorni importanti per quanto riguarda il calcio giocato e il Calciomercato. Si parla molto di acquisti e cessioni, ma la società bianconera dovrà valutare anche la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Tra questi spiccano Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria, per i quali sembra difficile un loro prolungamento di contratto. Ci sono poi anche i giocatori in scadenza a giugno 2024, Szczesny, Bonucci e Danilo. Attualmente, il giocatore che sembra avere la possibilità di rimanere anche oltre tale scadenza è il nazionale brasiliano.

Considerato un riferimento della rosa bianconera, attualmente è il vice capitano della Juventus, nonostante ci siano giocatori che da più tempo sono nella società bianconera. Secondo le ultime notizie di mercato, il brasiliano potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2025, ovvero allungarla per un'altra stagione. Il giocatore ha recentemente definito la Continassa come la sua seconda casa. Fra l'altro, la nazionale brasiliana si è allenata proprio nella sede della Juventus prima di partire per il mondiale, dove è stata eliminata ai quarti di finale dalla Croazia. In questa stagione, Danilo ha disputato nella squadra bianconera 20 match fra Champions League e campionato, fornendo due assist decisivi ai suoi compagni.

È atteso alla Continassa per l'inizio della preparazione prima della seconda parte di stagione, lunedì 19 dicembre insieme ai suoi compagni di nazionale Bremer e Alex Sandro.

La società bianconera lo considera un riferimento della squadra bianconera ed attualmente è il vice capitano nonostante sia a Torino da 4 stagioni. Ci sono giocatori da più anni nella società bianconera come Juan Cuadrado e Alex Sandro. Attualmente il suo ingaggio è di circa 4 milioni di euro a stagione, e la società bianconera potrebbe confermarglielo fino a giugno 2025.

Diversa è la situazione per gli altri giocatori che vanno in scadenza nel 2024. Szczesny potrebbe lasciare Torino nel calciomercato estivo, con la Juventus che starebbe valutando l'acquisto di Carnesecchi o Vicario. L'altro giocatore in scadenza a giugno 2024 è Bonucci, che potrebbe decidere di lasciare il calcio giocato alla scadenza contrattuale.

Il mercato della Juve

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a giugno. Come già abbiamo sottolineato. Alex Sandro e Juan Cuadrado piacciono in Serie A, Rabiot potrebbe trasferirsi in una società inglese. Per quanto riguarda Angel Di Maria, potrebbe ritornare nel campionato argentino per chiudere la carriera professionale da giocatore.