Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Sergej Milinkovic-Savic, da sempre pallino di mercato dell'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta - che in passato ha provato più volte a prenderlo senza successo - e della Juventus di Massimiliano Allegri. La prossima estate qualcosa potrebbe cambiare visto che il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con la Lazio e che le trattative non sono ancora decollate.

Proprio per questo motivo, se non ci sarà una svolta nei prossimi mesi, i biancocelesti sarebbero pronti a cederlo per non perderlo a parametro zero, cosa che comporterebbe un danno notevole dal punto di vista economico viste le qualità del giocatore.

L'Inter ci pensa

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic, come accennato spesso accostato anche alla Juventus, potrebbe così tornare in orbita Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato. A riferirlo calciomercato.it.

Il matrimonio Savic-Inter sembrava possibile nell'estate del 2019, quando arrivò Antonio Conte, ma era necessaria la cessione di Mauro Icardi. Il centravanti, però, fu ceduto solamente nelle ultime ore con la formula del prestito al Paris Saint Germain, che lo riscattò l'anno dopo.

Il giocatore è rimasto un pupillo di Giuseppe Marotta, che aveva provato a prenderlo anche quando era un dirigente della Juventus. D'altronde il classe 1995 sarebbe il rinforzo perfetto per il centrocampo dell'Inter, un elemento che manca con quelle caratteristiche, in grado di abbinare qualità e forza fisica.

In questa prima parte della stagione Milinkovic-Savic ha messo a segno tre reti e collezionato sette assist in quattordici partite di campionato: l'anno scorso totalizzò perfino undici reti e undici assist, andando in doppia cifra in entrambi i fondamentali.

La strategia dell'Inter

Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024, la Lazio non vuole sentir parlare di cessione di Sergej Milinkovic-Savic se non a cifre superiori ai 50 milioni di euro.

Prezzo notevole, che l'Inter non può investire senza qualche cessione. A parte Denzel Dumfries, che piace molto in Premier League, il big che potrebbe essere sacrificato per arrivare al centrocampista serbo è Hakan Calhanoglu, che ha estimatori in Premier League e in Bundesliga, pronti a versare nelle casse nerazzurre oltre 30 milioni di euro.

A quel punto il club meneghino avrebbe la liquidità necessaria per mettere sul piatto 50 milioni di euro più il cartellino di Lucien Agoumé, valutato tra i 5 e i 7 milioni di euro e quello di Stefano Sensi, valutato 10 milioni.

Da capire se basterà, visto che non manca la concorrenza: l'affare Milinkovic-Savic non è l'unico che bolle in pentola dalle parti della Pinetina, di certo l'Inter non lascerà nulla di intentato e proverà a portare a Milano uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano.