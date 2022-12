Massimo Mauro, nella giornata di oggi è stato intervistato da Fabio Caressa ed ha parlato della Juventus e del possibile rientro in società di Alessandro Del Piero. Aldo Nicoli invece, su 1 Football Club, ha evidenziato come l'uscita di Giuseppe Marotta dall'entourage della Juventus nel 2018, provocò un danno che la squadra bianconera ancora paga.

Massimo Mauro sul possibile ritorno di Del Piero alla Juventus: 'Potrebbe imitare Maldini del Milan perché rappresenta il brand Juve'

Dopo gli eventi che hanno scosso il mondo della Juventus, con le dimissioni di larga parte del Cda bianconero, si attenderebbero nel giro dei prossimi mesi dei cambiamenti a livello societario, con nuovi elementi che dovrebbero comporre l'organigramma della prossima dirigenza juventina.

Di questo argomento, ha dunque voluto parlare un ex come Massimo Mauro, che intervistato in una diretta social da Fabio Caressa, ha consigliato alla compagine piemontese di avvalersi di un calciatore iconico per la storia recente della Juventus come Alessandro Del Piero: "La Juve potrebbe ripartire da qualche ex giocatore, considerando quanto sia stato decisivo, ad esempio, Paolo Maldini al Milan. Alessandro Del Piero potrebbe imitare Maldini e fare il dirigente alla Juventus. Il rapporto con la società si era ricomposto, quindi dico: perché no?". Massimo Mauro ha poi continuato a tirare la volata per un ritorno alla Juventus di Del Piero, affermando come il "Pinturicchio" sia una figura determinata ed intelligente e che rappresenti come persona, il brand Juve, e che questo gli permetterebbe di intavolare con credibilità un'operazione di mercato con qualsiasi presidente di un grande club.

Oltre a Del Piero, Massimo Mauro ha poi voluto suggerire alla Juventus un altro nome per la costruzione della nuova società bianconera, quello di Gianluca Vialli: "Lo ruberei alla Sampdoria, perché lui vuole andare alla Samp. Sarebbe la persona ideale".

Nicoli: 'L'uscita di Marotta dalla Juventus destabilizzò l'ambiente'

Un altro elemento, oltre ad Alessandro Del Piero, che la Juventus potrebbe riportare a casa sarebbe Giuseppe Marotta.

L'attuale amministratore delegato dell'Inter abbandonò la squadra bianconera dopo la decisione della dirigenza piemontese di acquisire Cristiano Ronaldo. Questa vicenda, secondo Aldo Nicoli, avrebbe dunque causato un grave danno alla stabilità della Juventus stessa. L'ex calciatore, intervistato da 1 Football Club, ha dunque affermato sull'argomento: "L'uscita di Beppe ha squilibrato l'ambiente della Juve e le mire del club. Era un elemento prioritario per la saggezza economica della squadra. Marotta ha fatto bene alla Juve e fa bene all'Inter, è un uomo capace ed estremamente professionale".