Con il Mondiale ormai prossimo alla conclusione, in casa Inter iniziano le prime importanti valutazioni in vista della ripresa del campionato. Salvo Lautaro Martinez, impegnato con l'Argentina nell'ultimo atto della Coppa del Mondo, tutti i giocatori nerazzurri sono tornati a disposizione. Attualmente gli osservati speciali sono Lukaku e Brozovic, entrambi interessati da piccoli problemi fisici accusati in nazionale e con il secondo ancora in Qatar in vista della finale per il terzo e quarto posto contro il Marocco.

Lukaku indisponibile per Inter - Betis

In vista della prossima amichevole contro il Betis, squadra militante nel campionato spagnolo, Lukaku non sarà ancora arruolabile. L'Inter ha dovuto fare a meno del centravanti belga praticamente per tutta la prima parte della stagione e dovrà ancora rinunciare al suo contributo per l'ultima amichevole prima del ritorno della Serie A previsto per gennaio 2023. Nell'ultimo mese ha avuto modo di assorbire al meglio i fastidi muscolari che hanno influito sulla recente condizione, come dimostrato dal suo rientro in gruppo una volta terminata l'esperienza in nazionale. Simone Inzaghi sembra però voler seguire la strada della prudenza, considerando anche la difficoltà del primo match alla ripresa da disputare contro il Napoli.

Romelu continuerà quindi il lavoro differenziato ad Appiano Gentile con l'obiettivo di farsi trovare pronto per il 4 gennaio.

Inter in apprensione per Brozovic

Marcelo Brozovic, per il quale si registrerebbe l'interesse di Liverpool e Tottenham. è stato tra i giocatori più impiegati della competizione, macinando chilometri e minuti con la sua Croazia.

Un fastidio muscolare ha però frenato la corsa del mediano durante la semifinale contro l'Argentina, tanto da essere costretto al cambio poco dopo l'avvio del secondo tempo. I medici interisti attendono quindi il suo rientro per le analisi strumentali al fine di identificare l'entità dell'infortunio e l'eventuale percorso di ripresa.

Fortunatamente, però, pare che si tratti unicamente di un affaticamento; salterà comunque la sfida con il Marocco valida per il terzo e quarto posto del Mondiale in Qatar.

Le condizioni degli altri giocatori infortunati in casa Inter

Oltre ai giocatori impegnati per la Coppa del Mondo, altri due nerazzurri sono ancora fermi ai box per recuperare la condizione fisica. Si tratta di Joaquin Correa e Danilo D'Ambrosio; entrambi stanno seguendo un lavoro differenziato in attesa di ritrovare la condizione giusta. Mister Inzaghi spera di poter contare sull'attaccante e il difensore almeno per metà gennaio. L'allenatore dell'Inter confida nell'argentino come arma in più per la ripresa del campionato italiano, soprattutto dopo le prestazioni poco convincenti della prima parte di stagione.