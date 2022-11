L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato. La società nerazzurra sta osservando diversi profili per completare l'organico già nel mercato invernale, così da poter rientrare nella corsa allo Scudetto e continuare il percorso europeo in Champions League.

Inter, possibile interesse per Carlos Alcaraz

Il centrocampo potrebbe subire qualche modifica già a gennaio. Infatti, non è da escludere la cessione di Roberto Gagliardini [VIDEO] che si è ritagliato poco spazio in questa prima parte di stagione. Il mediano italiano è nel mirino di Valencia e Monza che potrebbero muoversi già nella sessione invernale di mercato.

Con l'eventuale cessione del numero cinque, l'Inter dovrebbe ritornare sul mercato per completare la mediana.

Se il sogno resta Luis Alberto, più fattibile arrivare a Carlos Alcaraz che è ormai diventato un punto fermo del Racing in argentina. Il classe 2002 sta offrendo grandi prestazioni e ha attirato su di se l'interesse dei maggior top club europei tra cui Inter, Arsenal e Tottenham.

Secondo le ultime notizie di mercato, i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del mediano argentino e anticipare la concorrenza delle società inglesi.

Oltre a gennaio, l'Inter sta già pensando a come rinforzare la mediana anche in estate con il nome di Davide Frattesi che resta tra gli obiettivi principali.

Il Sassuolo valuta almeno 45 milioni di euro il centrocampista italiano, nel mirino anche della Roma.

Inter, Dumfries nel mirino del Chelsea

Oltre ad alcuni acquisti, l'Inter deve far fronte alle eventuali offerte che potrebbero arrivare per i suoi top player già a gennaio.

In particolare, il Chelsea non ha ancora mollato la presa su Denzel Dumfries che già in estate era stato molto corteggiato dai Blues.

Secondo gli ultimi rumor di mercato, il club inglese sarebbe pronto ad una nuova offerta per convincere il club nerazzurro a cedere l'esterno olandese già nella finestra di mercato di gennaio. Infatti, i Blues potrebbero mettere sul piatto una cifra cash più il cartellino di Christian Pulisic che potrebbe lasciare Londra a gennaio e che piace molto sia a Milan che Juventus.

All'Inter stuzzicherebbe l'arrivo del capitano degli Stati Uniti, ma non intende prendere in considerazione la cessione di Dumfries già a gennaio. Un possibile addio dell'olandese potrebbe esserci in estate, con il club nerazzurro che avrebbe individuato il sostituto che risponde al nome di Wilfried Singo del Torino. Come è risaputo non è facile trattare con il patron granata Urbano Cairo che chiede almeno 20 milioni di euro per cedere l'esterno ivoriano.