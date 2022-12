L'Inter inizia a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili che possano completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, così da poter offrire grandi prestazioni in campionato ed in Champions League anche nella prossima stagione.

In estate, le offerte per Denzel Dumfries potrebbero aumentare. Le sirene della Premier League sull'esterno olandese continuare, con il Chelsea e Manchester United che sarebbero pronti a mettere sul piatto cifre importanti per accaparrarsi le prestazioni del terzino nerazzurro.

Suggestione Hakimi per i nerazzurri

L'Inter potrebbe decidere di cedere l'ex Psv e per questo starebbe valutando gli eventuali sostituti. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il sogno per la fascia destra sarebbe il ritorno di Achraf Hakimi, esterno marocchino che ha vissuto una grande stagione in nerazzurro nel 2020-2021 prima di passare al Paris Saint Germain. Una trattativa che dovrebbe però restare solo una suggestione, quasi un sogno, vista la volontà del club parigino di trattenere l'esterno marocchino. L'altro aspetto che rende questo affare difficile e molto complicato è legato all'ingaggio del calciatore, fuori portata per l'Inter.

Per questo, il club nerazzurro potrebbe virare su profili "fattibili" dal punto di vista economico come Wilfried Singo che piace tanto alla dirigenza nerazzurra: il Torino valuta 20 milioni di euro l'esterno ivoriano.

Un altro profilo da prendere in considerazione è quello di Manuel Lazzari della Lazio, uno dei condottieri di Simone Inzaghi durante l'esperienza sulla panchina biancoceleste.

Inter, possibile scambio Luis Alberto-Esposito

Rimanendo nella Capitale, l'Inter starebbe prendendo in considerazione una possibile offerta già a gennaio per Luis Alberto, altro pupillo di Simone Inzaghi.

Il "Mago" spagnolo non riesce ad inserirsi nel modo giusto nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri e potrebbe partire nel mercato invernale: il club biancoceleste chiede 25 milioni di euro per la sua cessione.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club nerazzurro vorrebbe il centrocampista spagnolo in prestito fino al termine della stagione per poi valutare l'acquisto a titolo definitivo in estate.

Per imbastire uno scambio a gennaio, l'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Sebastiano Esposito che in questa prima parte di stagione sta militando nell'Anderlecht. Molto dipenderà dalla eventuale volontà della Lazio di lasciar partire Luis Alberto e soprattutto dalla decisione di Sarri di puntare sullo spagnolo.

In caso di un nuovo arrivo a centrocampo, l'Inter potrebbe cedere Gagliardini che piace a Monza e Salernitana.