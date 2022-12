La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui difficilmente investirà somme importanti. Molto dipenderà dalle cessioni, una su tutte quella di Weston McKennie, per il quale si parla di un possibile trasferimento al Borussia Dortmund o al Monaco per circa 30 milioni di euro.

Anche Adrien Rabiot potrebbe lasciare la società bianconera a gennaio. Il francese è in scadenza di contratto a giugno e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con la società bianconera. Ci sarebbe troppa distanza fra offerta della Juventus e richieste del giocatore, che vorrebbe guadagnare circa 10 milioni di euro netti a stagione.

Per questo la società bianconera potrebbe valutare una sua partenza anche a gennaio se dovesse arrivare un'offerta da circa 20 milioni di euro. La Juventus potrebbe accettare eventualmente anche una contropartita tecnica gradita, soprattutto a centrocampo dove si servirebbe un giocatore bravo nell'inserimento in area avversaria. Secondo la stampa spagnola fra le società che vorrebbero acquistare Adrien Rabiot ci sarebbe l'Atletico Madrid. Sarebbe un nome gradito dal tecnico Simeone, che vorrebbe un giocatore bravo a garantire equilibrio ma anche a supportare il settore avanzato. La società spagnola potrebbe offrire come contropartita tecnica per l'acquisto di Rabiot il centrocampista Saul Niguez, che piace a Massimiliano Allegri.

Possibile scambio di mercato fra Rabiot e Saul Niguez

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli l'Atletico Madrid potrebbe offrire Saul Niguez per l'acquisto di Adrien Rabiot. Sarebbe uno scambio di mercato senza esborso economico considerando la valutazione di mercato simile fra i giocatori. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno 2023, lo spagnolo nel 2024.

Da qui la valutazione di mercato simile fra i due centrocampisti. Fra l'altro anche il loro ingaggio è simile, lo spagnolo piace ad Allegri per la sua bravura tecnica e perché bravo negli inserimenti nell'area avversaria. Altro giocatore che potrebbe partire a gennaio è Weston McKennie. Dalla sua cessione la società bianconera potrebbe ricavare una somma che sarebbe utilizzata per l'acquisto di un terzino.

Si valuta un'alternativa a Juan Cuadrado, soprattutto se Allegri dovesse continuare ad affidarsi al 3-5-2 come successo nei match prima della pausa mondiale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametro zero a giugno. Oltre a Cuadrado vanno in scadenza di contratto anche Alex Sandro, Adrien Rabiot (se non dovesse partire a gennaio) e Angel Di Maria. Per l'argentino si parla di un possibile ritorno in Sudamerica per chiudere la sua carriera professionale da giocatore.