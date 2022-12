L'Arsenal di Mikael Arteta guarda in casa Juventus. I Gunners sono pronti ad un mercato importante per continuare il loro percorso netto in Premier League e oltre a Dusan Vlahovic starebbero monitorando anche Manuel Locatelli per rinforzare la mediana.

Juve, interesse dell'Arsenal per Locatelli

Già nella precedente sessione di Calciomercato, i Gunners avevano dimostrato un forte interesse per il centrocampista juventino, ecco che a gennaio sarebbero pronti a ritornare alla carica per convincere il club bianconero a cederlo. La Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di dar via Locatelli e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 40-50 milioni di euro potrebbe decidere di sedersi ad un tavolo.

Stando alle ultime notizie di mercato riportate da calciomercatoweb.it, l'Arsenal potrebbe decidere di proporre una parte cash più il cartellino di Granit Xhaka oppure Thomas Partey come parziale contropartita tecnica. Uno scenario molto complicato per gennaio, viste le difficoltà dei bianconeri a centrocampo. Il rientro di Paul Pogba che stenta ad arrivare ed il probabile mancato riscatto di Paredes dal Paris Saint Germain fanno di Locatelli una pedina imprescindibile per la mediana di Max Allegri.

Oltre a Locatelli, la Juventus dovrà far fronte anche alla questione Adrien Rabiot che potrebbe non rinnovare e liberarsi a parametro zero in estate con direzione Premier League: Chelsea, Manchester United e Newcastle sarebbero in pole.

Infine, la situazione Weston Mckennie che per 30 milioni di euro potrebbe esser ceduto già a gennaio. Sulle tracce del centrocampista americano ci sarebbe il Tottenham dell'ex Antonio Conte.

Juve, possibile offerta del Benfica per il gioiellino Yildiz

La Juventus pensa anche al futuro, in particolare vuole blindare i giovani di maggior talento presenti all'interno della rosa della prima squadra ma anche della primavera.

Tra i più talentuosi c'è sicuramente Kenan Yildiz, centrocampista turco che sta facendo molto bene con la primavera della Vecchia Signora. Le prestazioni del classe 2002 non sono passate inosservate e diversi club europei starebbero valutando un'eventuale offerta alla Juventus in estate. Tra le compagini maggiormente interessate ci sarebbe il Benfica di Schimdt.

Il tecnico sarebbe rimasto impressionato dalle capacità del talento bianconero e vorrebbe portarlo in Portogallo.

Una trattativa che appara complicata vista la volontà della Vecchia Signora di far crescere i giovani di maggior prospettiva. Discorso che vale anche per Iling-Junior che ha rinnovato il proprio contratto con il club bianconero fino al 2027.