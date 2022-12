Il futuro di Milan Skriniar è ancora in bilico. Nonostante l'offerta da circa 6 milioni di euro da parte dell'Inter per il rinnovo contrattuale, il difensore slovacco non ha ancora deciso e per questo la sua avventura a Milano potrebbe terminare. Il Paris Saint Germain resta alla finestra già per gennaio con l'Inter che inizia a valutare gli eventuali sostituti.

Inter, possibile interesse per Koulibaly in estate

Vista la situazione, il direttore sportivo Giuseppe Marotta sta vagliando alcuni nomi per rinforzare il reparto difensivo. Tra i profili seguiti dal ds nerazzurro ci sarebbe anche quello di Koulibaly, centrale senegalese del Chelsea che ha già militato nel campionato italiano con la maglia del Napoli.

KK sta trovando poco spazio nello schieramento tattico di Potter e per questo in estate, i Blues potrebbero prendere in considerazione offerte importanti.

L'Inter starebbe valutando tale situazioni, ma i nerazzurri dovrebbero trovare un accordo economico con il club londinese che ha sborsato circa 40 milioni di euro appena un anno per prelevare il totem del Senegal dal Napoli . In una possibile trattativa, potrebbe esser inserito il cartellino di Denzel Dumfries che piace tanto ai Blues, ma il club nerazzurro cederebbe l'esterno olandese solo per cifre cash vicino ai 50-60 milioni di euro.

Oltre alla vicenda Skriniar, l'Inter deve far fronte anche alle situazione di Bastoni e Acerbi. Per il primo, i nerazzurri si starebbero muovendo per il rinnovo contrattuale da circa 4,5 milioni di euro, visto l'interesse di City e Tottenham, mentre per l'ex Lazio bisognerà trovare una quadra per il riscatto con il club biancoceleste.

Inter, idea Geertruida per l'estate

Oltre la retroguardia, l'Inter potrebbe rivoluzionare anche le corsie esterne nella prossima stagione. Infatti sia Dumfries che Gosens potrebbero salutare al termine del campionato, con il club nerazzurro che sta valutando gli eventuali sostituti.

Tra i possibili sostituti ci sarebbe anche Geertruida, talentuoso esterno olandese che si sta ritagliando uno spazio importante in Eredivisie con la maglia del Feyenoord.

Le prestazioni del classe 2000 non sono passate inosservante e diversi club europei avrebbero messo gli occhi su questo talentuoso terzino. L'Inter potrebbe provarsi in estate ma deve fare i conti con il forte interesse del Borussia Dortmund che potrebbe virare fortemente sul giovane esterno viste le possibili cessioni di Guerreiro e Menuier, entrambi in scadenza di contratto.

Il club nerazzurro tiene d'occhio anche Fabiano Parisi dell'Empoli che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro. L'esterno italiano è seguito anche dalla Juventus.