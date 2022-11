Ultima partita per gli uomini di Pioli prima della sosta Mondiale, che vedrà protagonista, oltre le altre squadre, sicuramente il Portogallo di Rafael Leao. La dirigenza rossonera, ormai da parecchio tempo, ha dichiarato che avrebbe preferito chiudere la pratica del rinnovo del portoghese prima del Mondiale, ma ormai non sarà possibile.

Maldini e Massara, però, dopo aver provveduto al rinnovo di gran parte dei giocatori in scadenza faranno di tutto per accordarsi con gli ultimi due rimasti nella lista: Leao e Ismael Bennacer.

Due strade per Leao

Dopo la partita contro la Fiorentina di domenica pomeriggio, Rafael Leao raggiungerà la sua squadra in Portogallo in attesa della partenza in Qatar.

Secondo il quotidiano Tuttosport al rientro dal Mondiale, con ogni probabilità, la dirigenza rossonera metterà di fronte all’attaccante portoghese due possibili alternative: o rinnovare entro il termine della stagione in corso oppure essere ceduto nella sessione estiva di mercato per una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro. Tutto l’ambiente rossonero seguirà con molta attenzione il Mondiale 2022, soprattutto per osservare le prestazioni di Rafael Leao, che se da un lato si spera siano eccellenti per far sì che il suo valore aumenti, dall’altro si vivranno con la paura per un eventuale exploit del giocatore che potrebbe far acquistare forza al suo procuratore nella trattativa per il rinnovo.

I numeri dell’attaccante portoghese in questa prima parte di stagione sono molto buoni, con 6 reti e ben 9 assist realizzati in tutte le competizionI, gli ottavi di Champions raggiunti e il piazzamento in Serie A ormai consolidato nei primi 4 posti. Anche per questi numeri la dirigenza rossonera non ha intenzione di lasciar partire il giocatore verso un altro club, ma non vorrebbe in alcun modo che Leao venga ceduto a parametro zero nella sessione estiva 2024.

Rinnovi bollenti per i rossoneri

I tifosi del Diavolo sono in trepidante attesa di conoscere il futuro dell’attaccante portoghese e del centrocampista algerino Ismael Bennacer, gli unici due che non hanno ancora accettato le proposte arrivate dalla dirigenza rossonera.

La paura dei tifosi è quella di perdere entrambi i giocatori a parametro zero, come già successo per Donnarumma, Kessié, Calhanoglu e Romagnoli, ma la dirigenza rossonera avrebbe assicurato l’ambiente, affermando che nel caso in cui dovessero partire i due big sarà solo ed esclusivamente perché è arrivata un’offerta conveniente per entrambe le parti.

La valutazione della società rossonera per i due giocatori si aggira intorno ai 100 milioni per il portoghese e 50 milioni per l’algerino e, dunque, se dovessero arrivare offerte di questa entità, senza che si sia ancora proceduto al rinnovo, il Milan potrebbe privarsi definitivamente dei suoi due gioielli.