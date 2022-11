Il Milan guarda già al prossimo mercato estivo. La società rossonera sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e continuare il percorso di consolidamento in Champions League. Il Diavolo penserebbe con particolare interesse a quei calciatori che in estate potrebbero liberarsi a parametro zero dalle rispettive società, essendo in scadenza di contratto.

Milan, il punto sui possibili innesti a parametro zero

Per la retroguardia, spunta il nome di Stefan De Vrij che potrebbe lasciare l'Inter visto il contratto in scadenza nel 2023.

Il difensore olandese non ha ancora intavolato alcun discorso per il rinnovo con il club nerazzurro, che pare deciso a contrattare prima con Milan Skriniar. Inoltre, l'Inter starebbe valutando anche il riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio: pure questo potrebbe esser un altro indizio del possibile addio di De Vrij in estate. Per questo, il Milan starebbe osservando con grande attenzione la situazione del centrale olandese che resta nel mirino di alcuni top club europei come Barcellona, Manchester United e Juventus.

Oltre alla difesa, il club rossonero starebbe pensando ad alcuni parametri zero anche per il centrocampo. Uno dei nomi sul taccuino di Maldini e Massara è quello di Houssem Aouar, centrocampista francese che potrebbe lasciare il Lione nel 2023.

Il Diavolo deve però guardarsi dall'interesse della Roma di Josè Mourinho che potrebbe anticipare l'operazione a gennaio, mettendo sul piatto 8-10 milioni di euro per convincere il Lione. Non è comunque escluso che anche il Milan possa valutare un'offerta a gennaio per Aouar.

Infine circola anche il nome di Naby Keita che dovrebbe liberarsi a zero dal Liverpool in estate: sull'ex Lispia, ci sarebbe anche la Juventus.

Calciomercato Milan, idea Gakpo per il dopo Leao

Il Milan deve intanto decidere il futuro di Rafael Leao. Il portoghese è corteggiatissimo da Chelsea e Real Madrid e in estate potrebbero arrivare delle offerte importanti.

Per questo i rossoneri valutano gli eventuali sostituti con il nome di Cody Gakpo che sarebbe in orbita rossonera.

L'esterno olandese sta offrendo grandi prestazioni al Mondiale, dove ha siglato due reti nelle prime due partite con la formazione di Van Gaal. Le sue prestazioni non sono passate inosservate con il Milan e altri club europei che potrebbero effettuare un'offerta importante durante la prossima estate.

Non sarà facile intavolare una trattativa con il Psv, visto il ruolo di Gakpo che è anche capitano della squadra. Il club olandese vorrebbe una cifra attorno ai 50 milioni di euro.