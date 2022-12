Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza del Diavolo sta osservando diversi profili per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da poter continuare il percorso di crescita in Italia e soprattutto in Europa.

Milan, idea Kamada a zero per l'estate

Il club rossonero starebbe osservando i calciatori che potrebbero andare in scadenza di contratto nel 2023 ed essere delle ottime opportunità a parametro zero nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Per la trequarti, Maldini e Massara starebbero monitorando la situazione di Daichi Kamada, talentuoso trequartista giapponese in forza all'Eintracht di Francoforte che si sta confermando anche al Mondiale con il Giappone.

Il trequartista potrebbe lasciare il club tedesco visto il contratto in scadenza nel 2023 e la volontà di cimentarsi in qualche top club europeo per alzare l'asticella. In caso di mancato rinnovo contrattuale con l'Eintracht, il Milan potrebbe decidere di virare sul trequartista giapponese, nel mirino anche del Borussia Dortmund.

Oltre Kamada, il Milan non molla la pista che porta a Hakim Ziyech [VIDEO], decisivo al Mondiale per il passaggio alla fase finale del Marocco. I rossoneri vorrebbero il calciatore già a gennaio e potrebbero intavolare una trattativa con il Chelsea sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Più sullo sfondo Marco Asensio che sarebbe corteggiato anche da altri top club europei come Juventus, Liverpool e Arsenal.

Milan, il Chelsea piomba su Bennacer

L'asse Milano-Londra potrebbe scaldarsi sul fronte mercato estivo. Infatti se il Milan sta monitorando la situazione di Ziyech, il Chelsea sarebbe interessato a due calciatori rossoneri che hanno un ruolo fondamentale nello scacchiere di Pioli ovvero Rafael Leao e soprattutto Ismael Bennacer.

I Blues avrebbero messo nel mirino il centrocampista algerino per il dopo Kantè che dovrebbe lasciare Londra al termine della stagione. Il club inglese sarebbe così pronto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 40 milioni di euro per convincere il Milan a cedere il suo metronomo nella sessione estiva di calciomercato. Il Diavolo non ha alcuna intenzione di cedere Bennacer e punta al rinnovo contrattuale del calciatore.

Molto dipenderà proprio da questo aspetto legato al rinnovo che sarà fondamentale per il futuro del calciatore.

Intanto, il club rossonero monitora gli eventuali sostituti come Amrabat che tanto bene sta facendo alla Fiorentina. Il centrocampista viene valutato attorno ai 30 milioni di euro e sarebbe finito nel mirino anche del Liverpool di Jurgen Klopp come rinforzo per la mediana in estate.