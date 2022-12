Nella giornata di oggi, l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni ha commentato sulle pagine della Gazzetta dello Sport le foto pubblicate in vacanza da Paul Pogba, chiedendo rispetto da parte del calciatore francese per i tifosi della Juventus che vorrebbero vederlo sul campo ad allenarsi.

Juventus, Veltroni punge Pogba: 'Rispetti i tifosi della Juve che se lo immaginano a lavorare sul campo per recuperare'

In questo periodo festivo, molti calciatori si sono fatti immortalare con la propria famiglia o con gli amici e tra questi c'è Paul Pogba. Il centrocampista francese, in vacanze sulle montagne, è stato però bacchettato pubblicamente dall'ex sindaco di Roma Walter Veltroni, noto tifoso della Juventus che sulle pagine della Gazzetta dello Sport ha voluto riprendere il transalpino ricordandogli di avere un infortunio sul quale lavorare per ritornare presto in campo.

Ecco dunque le parole di Veltroni su Pogba: "Pogba finora non ha mai messo piede in campo a causa di un infortunio e della sua decisione di affrontare l’incidente in un certo modo. Dunque, pur essendo chiaro che Pogba ha tutto il diritto di festeggiare il Natale come crede e che l’incidente non è colpa sua, resta una questione di sensibilità e di rispetto. Rispetto per i compagni e i tifosi che lo immaginano impegnato a cercare di recuperare alla Continassa e per la società che, negli stessi giorni, sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia". Veltroni ha poi ricordato come la Juventus abbia speso finora 5,24 milioni di euro per pagare l'ingaggio di Pogba senza averlo mai avuto a disposizione, con Allegri che recentemente non ha saputo rispondere alle domande inerenti una possibile data di rientro del francese.

Pogba in montagna, i tifosi non ci stanno: 'Torna ad allenarti la pazienza sta finendo'

Il messaggio di Veltroni pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, arriva in seguito a diversi post pubblicati da altrettanti tifosi della Juventus che hanno attaccato Pogba per le foto pubblicate sul proprio profilo ufficiale Instagram. Sotto l'immagine che ritrae un Pogba sorridente mentre si gode una vacanza in montagna, si leggono risposte di tifosi della Juventus come: "Vai ad allenarti, la pazienza sta finendo" o ancora "Bello, incomincia ad andare a lavorare sul campo.

Muovitiiiiii". Messaggi, quelli scritti da alcuni supporter della Juve che, evidentemente, testimoniano un malcontento nei confronti di un giocatore che è stato preso la scorsa estate come uno dei colpi più importanti del mercato, guadagna 8 milioni di euro netti a stagione ma che non è ancora riuscito a scendere in campo in una partita ufficiale con la Juventus per neanche un minuto di gioco.