Inter e Juventus pensano già alla programmazione del futuro. I nerazzurri studiano i possibili rinnovi ma anche le cessioni che potrebbero garantire alla società dei risparmi fondamentali soprattutto per il monte ingaggi. I bianconeri, invece, dopo il cambio in dirigenza potrebbero partire con un nuovo progetto tecnico che verrebbe affidato ad un direttore sportivo diverso da Federico Cherubini.

Zhang potrebbe non confermare nomi eccellenti

L'Inter potrebbe non rinnovare i contratti in scadenza nel 2023 di Samir Handanovic, Milan Skriniar, Roberto Gagliardini e Stefan De Vrij.

Il portiere sloveno sarebbe finito nel mirino della Reggina che vorrebbe ingaggiarlo a parametro zero se dovesse centrare la qualificazione nella massima serie. Lo slovacco, invece, piacerebbe al Paris Saint Germain mentre il centrocampista potrebbe non prolungare il rapporto alla Pinetina o essere ceduto a gennaio al Torino. In futuro potrebbero rimanere Raoul Bellanova, soprattutto se dovesse partire Denzel Dumfries che è nel mirino del Manchester, e Edin Dzeko. Il bosniaco potrebbe essere molto vicino al rinnovo nonostante i 37 anni di età. L'ex Roma ha infatti dimostrato di essere affidabile e soprattutto integro fisicamente. Valutazioni, invece, per Joaquin Correa e Romelu Lukaku.

Le nuove idee per il nuovo ciclo della Juventus

La Juventus del futuro inizia a prendere forma. Dopo le dimissioni del Cda presieduto da Andrea Agnelli, è stato nominato Maurizio Scanavino come amministratore delegato entrante. Al termine della stagione potrebbe essere cambiato anche il direttore sportivo che, così come Massimiliano Allegri dovrebbe restare per questi sei mesi di transizione.

In futuro, per dirigere il mercato dei bianconeri sarebbero stati sondati i nomi di Cristiano Giuntoli del Napoli (molto stimato da Lapo Elkann), Luis Ocampos del Paris Saint Germain (che ha dimostrato di poter intraprendere una politica sportiva sostenibile in poco tempo) e Gianluca Petrachi. Quest'ultimo, ora svincolato, potrebbe essere una grande occasione dopo le esperienze al Torino e alla Roma.

Sarebbe un profilo in linea con il nuovo progetto della Juventus che vorrebbe affidarsi a calciatori di prospettiva e futuribili. Nella short list ci sarebbero anche nomi come Igli Tare della Lazio e Frederic Massara del Milan. Si sarebbe invece allontanato Giovanni Carnevali del Sassuolo che sarebbe stato trattato con maggiore insistenza se si fossero realmente intensificate le voci sul possibile ritorno in dirigenza dell'attuale amministratore dell'Inter, Giuseppe Marotta. Quest'ultimo è legato ai colori nerazzurri fino al 2024.