La Juventus si avvicina a un mercato di gennaio impegnativo. Dell'argomento ha parlato Luca Momblano, giornalista sportivo intervistato in esclusiva da Blasting News.

'La Juve farà mercato sulla fascia destra nel mercato di gennaio'

Partiamo dal mercato. Si parla soprattutto di acquisti per il settore difensivo, soprattutto nel ruolo di terzino destro. Cosa si aspetta per quanto riguarda i movimenti della Juventus a gennaio?

Secondo me una sottovalutazione del comparto degli esterni è stata fatta. Consideriamo che adesso noi siamo relativamente tranquilli a sinistra con la scelta di affidarsi al 3-5-2 che ha portato a sei vittorie di fila in campionato.

Merito anche della crescita di Iling Junior. In realtà in estate la Juve pensava di giocare con un 4-4-2 storto o addirittura con un 4-3-3 con Kostic nel tridente offensivo. A destra si somma il discorso che abbiamo fatto a sinistra, cioè una piccola grande sottovalutazione del comparto esterni, non per ignoranza o per non aver considerato proprio questo tema ma perché le priorità nel mercato estivo erano tante, se vogliamo.

Ricordiamo che nel Calciomercato estivo 2021 la Juve non aveva quasi fatto mercato. Allegri in quello recente ha in qualche modo indicato il fattore esperienza e sono arrivati Di Maria e Pogba. L'altra priorità è stata la difesa con le partenze di Chiellini e de Ligt. Doveva fare almeno un grande investimento, così è stato con Bremer dopo che a gennaio era stato già acquistato Gatti..

In più c'era anche il settore avanzato da rinforzare. È arrivato Milik e a centrocampo abbiamo acquistato Paredes.

Tutto questo ha messo il discorso degli esterni un po' sotto traccia. Oggi ne paghiamo un po’ le spese e a destra. A tutto questo si aggiunge un'emergenza oggettiva, dovuta al fatto che De Sciglio non lo hai mai avuto.

Ed è una scommessa fin qui persa in prima persona da Massimiliano Allegri, che comunque ha caldeggiato il suo rinnovo, anche se giocatore, è venuto incontro quasi dimezzando il suo ingaggio. E poi Cuadrado, non solo non ha avuto un rendimento esattamente uguale a quello dei precedenti tre anni. Ovviamente sulla soglia dei 34 anni ha calato un po’ il rendimento a maggior ragione con le tante partite disputate perché c'era il Mondiale.

D’altronde si sapeva che c’era la competizione quindi anche questa è una piccola colpa in più, ed il colombiano è stato uno dei più impiegati sulla fascia destra perché mancava l’alternativa. Sapevi a destra di non avere Chiesa e quindi tutto questo ha generato questo enorme problema che attualizzato si traduce col fatto che Cuadrado è infortunato e questa cosa a oggi viene totalmente sottovalutata.

Sono convinto avendo le prove diciamo così che la Juve è molto attenta preoccupata e attiva per il settore di destra. Cuadrado oggi è giocatore non disponibile, ha giocato con infiltrazioni le ultime gare prima della pausa, stringendo i denti. Però intanto il ginocchio non è guarito, ha un fastidio non ben identificato ma costante.

Il giocatore non ha giocato le amichevoli, non giocherà le amichevoli e verosimilmente non ci sarà neanche al ritorno della stagione agonistica a Cremona. Ora può anche darsi che Cuadrado si sistemi tutto e che torni se stesso e che faccia come Cafu che giocava le stagioni migliori quando aveva 35 anni. Quindi la Juve farà mercato sulla fascia destra nel mercato di gennaio. Tutto il resto, a parte eventuali prestiti dei giovani, invece dipenderà da possibili o eventuali uscite che oggi però è difficile andare a individuare.

Nomi spendibili per la fascia destra? si parla di Karsdorp, Fresneda, pensa che siano fattibili come possibilità a gennaio?

Penso che il giocatore più fattibile di tutti è Odriozola, perché è Real Madrid ce lo serve sul piatto d'argento.

E disponibile in prestito gratuito e disponibile addirittura anche a a tenersi una parte dell'ingaggio. Abbiamo visto che è un giocatore con caratteristiche molto precise e sul quale non hai bisogno di investire soldi perché poi dopo quattro cinque mesi puoi restituirlo o riparlarne. Karsdorp è è sicuramente sul mercato, è un giocatore con cui sicuramente ci sono stati contatti. Da quel che so sia il nostro settore scouting sia lo staff tecnico non sono convintissimi e anzi avrebbero dato già il loro no. I motivi sarebbero le caratteristiche del giocatore, sia per il suo carattere, viene considerato uno non proprio facilissimo da gestire negli spogliatoi. E in questo momento la Juve ha bisogno di tutto tranne che di di avere problemi di gestione.

Altro nome è Pedro Porro parlando di mercato internazionale. Di certo la Juventus sarebbe affascinata da Ivan Fresneda.

Pensa che la Juventus a giugno possa attingere al mercato dei parametri zero?

A proposito del terzino destro, aggiungerei altri due nomi. Uno è Maehle dell’Atalanta anche se io personalmente alla società bergamasca chiederei in prestito Hateboer. In questo momento però per la note vicende sulle plusvalenze io eviterei di fare trattative di mercato con l’Atalanta. Secondo molti addetti ai lavori sembra sia una società a nostro servizio quando invece mi pare che l'Atalanta dalla Serie A Juve inclusa, abbia avuto soldi veri negli ultimi cinque sei anni che gli hanno permesso tra l'altro di crescere dal punto di vista economico e tecnico.

'La Juve potrebbe ingaggiare 1 o 2 parametri zero anche perché perderà diversi giocatori a scadenza di contratto'

Quindi io non non sarei spaventato per la trattativa di mercato con l'Atalanta però capisco che il momento è un po' particolare. Per quanto riguarda i parametri zero, secondo me la Juve sarà attenta. Il punto è capire chi farà il mercato della Juventus a febbraio marzo. Quindi io direi aspettiamo il primo incontro del nuovo Consiglio d'Amministrazione previsto il 18 gennaio e lì capiremo. Non è che puoi andare su parametri zero a giugno ma a febbraio, a marzo. Sono quei 15 nomi veramente da Juve in Europa o potenzialmente da Juve e su quei 15 ne sceglierai 1 o 2 anche perché fra l'altro la Juve perderà diversi giocatori a parametro zero di nuovo.

Non è che puoi sempre solo mettere soldi per i cartellini, che tutto sommato è vero che entrano in patrimonio nel bilancio, ma a livello di liquidità sono soldi a fondo perduto, quindi bisogna fare attenzione assolutamente.

Qualche nome? Grimaldo piuttosto che un Tielemans sono nomi fattibili, spendibili?

Uno potrebbe essere Kanté o Jorginho.

Che ruolo potrebbero avere nella Juventus i vari Barbieri e Mulazzi?

Prevedere il futuro, cioè breve termine, di questi profili non è semplicissimo. Secondo me possiamo ragionare a gusti personali, magari chi ha più impressionato è Barbieri. C’è chi dice che Hujsen sia già un calciatore che può giocare in Champions League ma io direi siamo cauti.

'Se Allegri facesse il biennio senza vincere una competizione la sua conferma sarebbe improbabile'

A proposito di nuova dirigenza, secondo lei il futuro di Allegri passa anche dalla scelta del nuovo staff? Ovviamente dipenderà anche dai risultati, come è normale che sia ma cosa si aspetta, un cambio radicale nel progetto o che Allegri sarà confermato?

Ci sono tre punti fondamentali sui cui ragionare. Il primo è che si chiama Allegri e quindi ha un curriculum alla Juve non banale. In sei anni da allenatore Juve ha vinto cinque scudetti, tanto per intenderci, quattro Coppe Italia arrivando in due finali di Champions League. Altro punto a favore è il contratto di quattro anni e siamo neanche al giro di boa.

L’altro punto dipende dai risultati ed ad oggi siamo fuori dalla Champions League. Però è anche vero che con un certo tipo di cammino nella seconda parte di stagione puoi accumulare la stima dell’ambiente. Tutto questo fa sì che il punto contrattuale sia importante perché secondo me se lui fosse a scadenza ti direi il futuro di Allegri dipende totalmente dalla dirigenza nuova. Non è facile oggi immaginare se la Juve potrà vincere un titolo o meno quest'anno, però l’Europa League è comunque una competizione difficile. Siamo attrezzati. Se però Allegri facesse il suo biennio senza vincere una competizione, in tal caso la sua conferma sarebbe improbabile.

In una diretta Juventibus ha detto che Vlahovic ha deciso di sottoporsi ad un intervento non invasivo in estate e che oggettivamente non ha funzionato.

A tal riguardo come pensa possa evolversi il recupero del giocatore?

Devo dire che il primo a non pronunciarsi perché la situazione non è grave ma complicata è proprio Allegri. Il tecnico ha sicuramente molte più informazioni di quanti ne abbia io. Sarei cauto anch'io nel dare un'idea, un pronostico. Di certo un velo di preoccupazione lo manteniamo fin quando non vediamo Vlahovic fare un lavoro completo, ad alta intensità senza provare nessun tipo di fastidio. Un fattore rischio di dover andare sotto i ferri per la pubalgia secondo me è un tema che spero non diventi all'ordine del giorno ma che come ultima istanza può esistere. Immagino che la Juventus se non si dovesse risolvere il problema posticipi l’intervento in estate con la Juve che cercherà di usufruire di Vlahovic fino a fine stagione.

Poi magari una piccola magia a volte l'anatomia ce la regala. È successo anche con altri giocatori che poi sono riusciti ad assorbire questo problema convivendoci, senza però che questo infici sulle prestazioni sportive. Mi sembra un giocatore comunque condizionato, si innervosisce più facilmente, non è preciso nei movimenti nei passaggi e questo ovviamente diventa una piccola tortura che mi auguro passi da sola ma non sono in grado di dire veramente che evoluzione potrà avere assolutamente.

'Riapertura caso plusvalenze potrebbe essere motivata da natura tecnica'

Una domanda che volevo farle è sul discorso legato alla situazione mediatica che si è creata intorno alla Juventus su processi anticipati da parte della stampa. L'ultima notizia è quella riguardante la volontà della Procura FIGC di voler riaprire il processo plusvalenze, che riguarderebbe non solo Juventus ma anche altre società. Cosa ne pensa?

Ti rispondo da professionista e non da cittadino e quindi ti dico parto sempre da un presupposto, fino a prova contraria ovviamente, dell'assenza di qualunque tipo di malafede nell'analisi degli inquirenti rispetto alle vicende della Juventus o di chiunque altro. Mi viene da pensare che questa riapertura sia di natura tecnica perché decorrendo eventualmente più di 60 giorni dalla chiusura del fascicolo, non avrebbero più potuto riaprirla. Non puoi processare o indagare per lo stesso reato due volte la stessa persona quindi se avessero fatto decorrere i 60 giorni non avrebbero potuto riaprire il caso. Non è un caso che la Procura si sia pronunciata poco prima dei due mesi dalla chiusura.

Adesso senza fare tanto i nomi, ma leggo che ci sarebbero altre otto, nove, dieci società contestualmente al discorso Juventus. Io mi aspettavo di leggere Manchester City, Barcellona, Milan, Roma e invece leggo i pesci piccoli e questo mi fa abbastanza storcere il naso perché mi sembra che l'idea possa essere quella di trovare ancora una volta un sistema Juventus che non esiste perché ognuno ha i suoi rapporti preferenziali.

L'Inter li avrà magari con lo Spezia, Cagliari oltre con il Genoa o il Sassuolo. La Juve ha fatto più trattative di mercato con altre. Questa mi sembra la verità. Invece non si parla del Barcellona con il caso Arthur, o del Manchester City con Cancelo. La Roma mi pare che abbia preso Spinazzola con Pellegrini alla Juve o il Milan ha acquistato Caldara con Bonucci all società bianconera. Alla Juventus non preoccupano molto le plusvalenze ma la manovra stipendi in quanto si va su cavilli dove ci saranno delle battaglie legali importanti perché tutte e due le parti sentono di poter aver ragione. Secondo me noi giornalisti di calcio e di sport siamo un po’ più chiamati a fare attenzione perché non è proprio la nostra materia.