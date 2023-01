La Juventus inizia la seconda parte di stagione con una vittoria importante grazie ad un gol su punizione di Arkadiusz Milik al 91esimo. Un 1 a 0 finale che significa 3 punti e settima vittoria consecutiva per i bianconeri, che si preparano ad affrontare dei match impegnativi che ci diranno molto delle ambizioni dei bianconeri. In tanti però hanno sottolineato la partita non ideale dal punto di vista del gioco della Juventus, dell'argomento ha voluto parlare anche Arrigo Sacchi, che alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato come in questo momento la società bianconera viva una situazione ambientale non facile ma arrivi da sette vittorie consecutive senza subire gol.

Decisivo per la vittoria dei bianconeri però anche l'errore sulla barriera del portiere della Cremonese.

Arrigo Sacchi ha parlato della vittoria della Juventus contro la Cremonese

'La Juventus ha speso più di tutte e quindi è anormale se non vince. Ci sono dei giocatori di qualità. Per quanto riguarda il gioco, mancano diversi uomini'. Queste le dichiarazioni di Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport. L'ex tecnico del Milan ha aggiunto: 'Siamo sempre sul campo del tatticismo che c'è nel campionato italiano e significa giocare sull'errore dell'altro: il gol dei bianconeri è arrivato perché Carnesecchi ha sbagliato totalmente la barriera sulla punizione'. Arrigo Sacchi ha voluto dire un suo pensiero anche in merito a Gianluca Vialli e alla recente scomparsa dell'ex giocatore di Juventus, Sampdoria e Cremonese.

Sempre sulla Gazzetta dello Sport ha aggiunto: 'Penso alle loro parole: Maradona, Pablito Rossi, Mihajlovic che avevo sentito una ventina di giorni prima che ci lasciasse, poi l’immenso Pelè. E adesso pure Gianluca'. Parole toccanti quelle dell'ex tecnico del Milan, che sottolinea come siano morti diversi personaggi importanti del mondo del calcio negli ultimi mesi.

Sacchi ha aggiunto di avergli voluto bene quando era giocatore, definendolo un grande calciatore.

Il calendario di gennaio della Juventus

Ritornando sul calcio giocato in Juventus-Udinese sarà ricordato nella maniera ideale Gianluca Vialli, un minuto di silenzio sarà dedicato in tutte le partite della 17esima giornata di campionato.

I bianconeri dopo aver sfidato l'Udinese giocheranno contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona venerdì 13 gennaio alle ore 20:45. La squadra di Massimiliano Allegri poi sfiderà nell'ottavo di finale di Coppa Italia il Monza, subito dopo ci sarà un altro importante match di campionato contro l'Atalanta. Infine a chiudere le partite del mese di gennaio ci sarà Juventus-Monza all'Allianz Stadium di Torino.