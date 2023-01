Il Crotone ha iniziato la sua marcia di avvicinamento alla sfida esterna in casa del Monterosi Tuscia. La gara potrebbe però far registrare un nuovo volto tra le fila degli squali. I rossoblù starebbero concludendo infatti l'acquisto dal Bari del difensore Giullaume Gigliotti. In uscita il Crotone potrebbe richiamare il portiere Gian Marco Crespi (ora al Picerno) per girarlo alla Juventus Next Gen. Sempre sul fronte delle cessioni potrebbero separarsi a breve le strade tra i rossoblù e l'attaccante Marco Tumminello seguito dalla Triestina.

Nuova squadra per Crespi

Dopo aver trovato poco spazio nella passata stagione tra le fila del Crotone, l'estremo difensore Gian Marco Crespi è stato prestato in estate al Picerno, squadra militante nel girone C di terza serie. Il portiere ex Pro Vercelli potrebbe però ritornare al nord Italia andando a giocare nel girone di ritorno con la Juventus Next Gen. L'operazione potrebbe essere conclusa a breve con il giocatore che potrebbe così vestire il bianconero nel girone di ritorno.

Crotone, Gigliotti versi il ritorno

Dopo una trattativa durata diversi giorni il Crotone potrebbe annunciare il suo quarto acquisto della sessione di riparazione di gennaio. In rossoblù dovrebbe arrivare il difensore Giullaume Gigliotti dal Bari.

Per lui si tratterebbe di un ritorno a Crotone dove ha militato nella stagione di Serie B 2019-2020 con il tecnico Giovanni Stroppa conquistando una promozione in Serie A. Il suo trasferimento dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo con un anno e mezzo di contratto e accordo fino al 30 giugno 2024.

Tumminello, c'è anche la Triestina

Valige in mano per l'attaccante Marco Tumminello. Il calciatore, ritornato in estate a Crotone, non è riuscito a ritagliarsi il giusto spazio nell'attacco della squadra di Franco Lerda. Per lui il futuro potrebbe essere lontano dalla Calabria con un trasferimento, in prestito, in una formazione di Serie C.

Nei giorni scorsi ad Interessarsi a lui erano stati il Lecco e il Latina ma, nelle ultime ore, a farsi avanti sarebbe stata la Triestina.

Crotone in campo a Viterbo

Nel turno della 23esima giornata di campionato il Crotone sarà impegnato nella seconda trasferta del girone di ritorno sul campo di Viterbo contro il Monterosi Tuscia. La squadra rossoblù, dopo la vittoria di Pescara, sarà obbligata a vincere per cercare di approfittare di un eventuale passo falso della capolista Catanzaro, attualmente avanti di 6 punti e unica formazione in Italia a non aver perso ancora una gara ufficiale.