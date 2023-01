La ventunesima giornata di Serie B si apre venerdì 20 gennaio alle 20,30 con la sfida del 'Barbera' tra Palermo e Bari. Le due neopromosse sono in piena corsa per i playoff e i tre punti in palio sono particolarmente pesanti. I rosanero sono a quota 25 punti, al momento a meno tre dal Cagliari ottavo e sognano l'aggancio ai sardi in classifica almeno per una notte. La formazione di Corini è in un buon momento di forma, non perde da sei turni e negli ultimi due ha pareggiato 3-3 e 1-1 sui difficili campi di Perugia e Brescia.

Vola il Bari, quarto in classifica con 33 punti, a meno tre dalla coppia formata da Reggina e Genoa, grazie al suo attacco atomico, il migliore della B con 34 reti in 20 gare.

I pugliesi si sono subito rialzati dopo la sconfitta interna con il Grifone nell'ultima sfida del 2022 schiantando il Parma con un secco 4-0. Il ko con i rossoblu sembra essere stato davvero solo un incidente di percorso visto che è stata l'unica sconfitta delle ultime dieci gare.

Palermo-Bari: tante assenze nei rosanero

Tanti problemi per Corini che continua a lottare con gli infortuni, contro il Bari mancheranno Elia, Buttaro, Stulac, Gomes e Vido. Confermato il 3-5-2, il tecnico dovrebbe scegliere ancora Mariani regista con Segre e Saric, in vantaggio su Broh, suoi scudieri. Dubbi anche sulla fascia destra con Mateju e Valente in ballottaggio anche se il primo sembra favorito. In attacco la coppia sarà Brunori-Di Mariano, Tutino è stato ufficializzato da poco, probabilmente verrà convocato e andrà in panchina.

Palermo-Bari: Ceter con Cheddira in attacco

Nel Bari sono due gli indisponibili, Bosisio e Galano, per il resto rosa al completo per Mignani che sceglierà il 4-3-1-2 con Folorunsho alle spalle della coppia formata da Ceter e dal nazionale marocchino Walid Cheddira. I pugliesi si aggrappano ancora una volta all'attaccante marocchino autore di 12 gol in 14 gare nel campionato cadetto di cui è capocannoniere per distacco.

Per il resto dentro tutti i titolari con in porta il gioiello Caprile, già sondato dal Napoli sul mercato, protetto da Dorval, Di Cesare, Vicari e Mazzotta. Alle spalle degli attaccanti il compito di inventare sarà sulla spalle di Folorunsho.

Palermo-Bari: le formazioni

Palermo (3-5-2) Pigliacelli; Bettella, Nedelcearu, Marconi; Mateju, Segre, Damiani, Saric, Sala; Brunori, Di Mariano.

Bari (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Ceter.

Palermo-Bari in diretta tv e streaming

La sfida venerdì sera tra Palermo e Bari di Serie B sarà trasmessa in diretta Tv sul canale Sky Sport Calcio al numero 202 e 249 e sarà disponibile anche in 4K al canale 203. Tante saranno le possiblità per seguire la gara in diretta streaming, le immagini saranno visibili su DAZN e su Sky Go.