La prossima sessione di mercato potrebbe essere molto importante per l'Inter che dovrà fare i conti con la spending review imposta dalla società, con particolare attenzione alle cessioni prima di guardare a nuovi acquisti.

L'ottica in cui si inserisce la società nerazzurra è quella di cercare di vendere alcuni dei suoi giocatori, in modo da ottenere il budget necessario per affrontare al meglio la prossima campagna acquisti per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi.

Uno dei giocatori che potrebbe essere messo sul mercato è l'attaccante argentino Joaquin Correa, le cui ultime prestazioni non avrebbero convinto il club nerazzurro.

L'idea di una cessione di Correa al Siviglia

L'attaccante argentino classe 1998 è arrivato all'Inter nell'estate del 2022 dalla Lazio per 31 milioni totali, cifra che oggi il giocatore non avrebbe ripagato sul campo con le sue prestazioni.

Per questo Joaquin Correa potrebbe lasciare la squadra nerazzurra in estate: la destinazione più probabile potrebbe essere quella di un suo ritorno al Siviglia, che ha sempre attenzionato il giocatore dopo l'esperienza delle annate 2017 e 2018.

Il giocatore è valutato dal club nerazzurro almeno 30 milioni, ma secondo le ultime notizie la trattativa potrebbe cominciare sulla base di 20 milioni di euro da versare in una unica soluzione all'Inter.

Le statistiche di Joaquin Correa all'Inter

In questo campionato di Serie A l'attaccante argentino dell'Inter ha presenziato in 19 partite realizzando 3 gol e un solo assist.

Statistiche che non corrispondono all'investimento secondo la dirigenza nerazzurra, e per questo Correa potrebbe finire sul mercato nella prossima estate.

Il suo contratto con l'Inter scadrebbe nel 2025, con uno stipendio di 3,5 milioni di euro netti a stagione; in caso di una sua partenza il club nerazzurro riuscirebbe ad effettuare un risparmio economico notevole oltre ad incassare liquidità per le future operazioni sul mercato in entrata.

Le caratteristiche tecniche e la carriera di Joaquin Correa

L'esterno offensivo argentino è stato spesso impiegato come "dieci" sulla trequarti, ma è abile anche come centrocampista offensivo, ruolo in cui ha giocato spesso soprattutto in Spagna.

Nell'Inter di Simone Inzaghi spesso ricopre il ruolo di seconda punta con licenza di svariare sulle ali d'attacco in supporto alla mediana che si sovrappone.

Il campionato italiano lo ha visto arrivare nel 2014, neo acquisto della Sampdoria dall'Estudiantes.

Nel primo anno e mezzo in Italia ha collezionato 31 presenze con 3 realizzazioni prima di passare al Siviglia e poi nuovamente in Italia alla Lazio.