L'Inter sarà grande protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata sia per quelle in uscita, vista la necessità di fare cassa. Uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto a titolo definitivo è Stefano Sensi, attualmente in prestito al Monza, che tanto bene ha fatto nella prima parte di stagione, anche se ora sta ancora recuperando completamente da un infortunio. Il talento del giocatore non si discute comunque, e non a caso sarebbe finito nel mirino del Milan, che vuole alzare il tasso tecnico in mezzo al campo.

Il Torino potrebbe fare qualcosa di importante già in questa sessione di calciomercato. Il grande obiettivo del Torino è Ivan Ilic [VIDEO]. Nei giorni scorsi sembrava sfumato vista la concorrenza del Marsiglia, ma nelle ultime ore c'è stata un'accelerazione improvvisa e adesso il centrocampista del Verona sarebbe ad un passo dai granata.

Milan su Sensi

Il Milan sta vivendo un periodo molto delicato e adesso anche la posizione di Stefano Pioli potrebbe essere messa in discussione al termine di questa stagione. Addirittura ai rossoneri è stato accostato il nome di Roberto De Zerbi e con lui potrebbe arrivare un pupillo, Stefano Sensi. Il centrocampista di proprietà dell'Inter, ora in prestito al Monza, potrebbe alzare il tasso tecnico del centrocampo ed è in grado di giocare sia davanti alla difesa che sulla trequarti.

Classe 1995 adesso sta recuperando da un brutto infortunio subito prima della sosta per i Mondiali, ma nella prima parte di stagione ha fatto molto bene agli ordini di Raffaele Palladino. Due gol, tra l'altro, messi a segno in tredici presenze in campionato. L'Inter è disposta a cederlo a titolo definitivo e non avrebbe chiuso le porte anche ad una trattativa con i cugini rossoneri.

La valutazione si aggira sui 10 milioni di euro, ma non è da escludere anche uno scambio con Ante Rebic, vista l'esigenza dei nerazzurri di rinforzare il reparto avanzato.

Torino vicino a Ilic

Uno dei tormentoni di mercato di questo inverno è stato quello relativo a Ivan Ilic, su cui c'è il forte interesse del Torino. Un nome che sembrava ormai sfumato visto l'inserimento del Marsiglia, ma i granata avrebbero accelerato nelle ultime ore e adesso sarebbero ad un passo dal suo acquisto.

Operazione molto importante e onerosa, visto che il club di Urbano Cairo dovrebbe versare nelle casse dell'Hellas Verona una cifra vicina ai 22 milioni di euro. Nell'affare dovrebbe esserci anche il cartellino di Hien. Decisivo il centrocampista serbo, che avrebbe messo davanti a tutto la volontà di giocare al Toro, ritrovandosi con il tecnico Juric.