Dusan Vlahovic è alle prese con il recupero dal problema di pubalgia che lo attanaglia ormai da oltre 4 settimane ma, nonostante sia assente dai campi di gioco da tanto tempo e manchino soprattutto i suoi gol alla causa bianconera, ecco che in lontananza si rifanno sentire le sirene londinesi, sponda Gunners.

L'Arsenal pronta ad offrire 110 milioni di euro

Dusan Vlahovic sarà ancora assente nella trasferta del Maradona tra Napoli e Juventus (in programma venerdi 13 gennaio, ore 20.45) ma nel frattempo l'Arsenal sta lavorando per aprire i contatti per un prossima offerta per l'attaccante serbo, ma ci sarebbe anche il Chelsea a gennaio.

Secondo il quotidiano La Repubblica, la squadra londinese sarebbe pronta ad un'offerta di 100 milioni di sterline, circa 110 milioni di euro, al cambio attuale.

Il trasferimento potrebbe avvenire a fine stagione

Difficile che l'Arsenal riesca a concretizzare nel mese di gennaio l'offerta economica, a meno che l'allenatore Arteta non prema sull'acceleratore con una richiesta diretta alla società; più probabile una eventuale trattativa per fine giugno, nei mesi estivi, con una finestra di mercato più ampia e maggiori possibilità di trovare accordi con contropartite tecniche, poco gradite però alla società bianconera, che preferirebbe in caso di cessione del suo attaccante, un pagamento totalmente in contanti.

Le altre squadre interessate

Dusan Vlahovic ha diversi estimatori tra i club europei di prima fascia; il Manchester United ed il Tottenham non hanno mai nascosto l'interesse per il calciatore, ed in particolare per gli Spurs la trattativa potrebbe prendere il via in caso di cessione a fine stagione del gioiellino Harry Kane.

Da non sottovalutare la potenza economica del Paris Saint Germain che potrebbe mettere sul piatto la cifra richiesta dalla dirigenza bianconera per poter avviare la trattativa.

Negli ultimi mesi era salito alle cronache anche l'interesse del Bayern Monaco, che però proprio negli ultimi giorni sembra aver virato decisamente proprio sul bomber degli Spurs Harry Kane.

La posizione della Juventus su Dusan Vlahovic

Come ribadito più volte in tema di Calciomercato, il giocatore serbo rimane considerato tra gli incedibili per il club bianconero, un asset fondamentale sul quale si è sviluppato un importante investimento e sul quale si punta per il futuro.

Il calciomercato però, è imprevedibile, e ad oggi sembrano aperti tutti gli scenari, specialmente nel caso si concretizzino realmente le importanti offerte dai club della Premier League, e soprattutto a fronte dei continui infortuni che stanno limitando le prestazioni e le presenze del bomber bianconero.