La Juventus deve far fronte alle offerte importanti che potrebbero arrivare per i giocatori di punta nel prossimo mercato estivo. Tra questi c'è sicuramente Dusan Vlahovic che nonostante un inizio di stagione complicato dettato da alcuni infortuni resta uno dei pezzi pregiati del rosa della Vecchia Signora.

Juve, Bayern ed Arsenal interessate a Vlahovic

Le offerte per il bomber serbo potrebbero arrivare dai quei top club che stanno rivoluzionando il reparto offensivo. È il caso di Bayern Monaco che dopo l'addio di Robert Lewandowski sta cercando un attaccante di caratura internazionale per sostituire il polacco.

Secondo le ultime notizie di mercato, il club bianconero non avrebbe intenzione di cedere Vlahovic in estate e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 100-110 milioni di euro potrebbe valutare una possibile cessione.

Oltre al club tedesco che potrebbe intavolare una trattativa per l'estate, anche alcuni club di Premier League starebbero valutando il profilo del bomber. Tra le più interessate ci sarebbe l'Arsenal che visto un possibile ritorno in Champions League vorrebbe completare la rosa a disposizione di Arteta ed essere competitiva su tutti i fronti, soprattutto in Europa.

La Juventus non vuole farsi cogliere impreparata e per questo starebbe valutando le eventuali alternative. Oltre a profili già con esperienza internazionale come Marcus Thuram nel mirino anche dell'Inter, la Juve valuta anche giovani di qualità come Rasmus Hojlund dell'Atalanta, che il club bergamasco ha acquistato per 17 milioni di euro dallo Sturm Graz la scorsa estate.

Juve, offerta a Rabiot per il rinnovo

Trattenere i calciatori migliori in organico è uno degli obiettivi della Juventus che oltre a valutare offerte importanti sta lavorando anche sul fronte rinnovi.

Resta incerta la posizione di Adrien Rabiot con il club bianconero che starebbe cercando di trattenere il francese proponendo un rinnovo contrattuale molto importante.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora avrebbe proposto un rinnovo da circa 7 milioni di euro più bonus, un'offerta che si avvicinerebbe sensibilmente alla richiesta dell'entourage del calciatore che si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

Molto dipenderà dalla volontà del calciatore di continuare la sua esperienza in quel di Torino oppure provare un'esperienza all'esterno, magari in Premier League. Infatti, sono tante le pretendenti: dal Manchester United passando per il Chelsea che è pronto ad una vera e propria rivoluzione già attuata durante questo mercato invernale.