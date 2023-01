Uno dei migliori giocatori della rosa dell'Inter è senza dubbio Lautaro Martinez, che ha dimostrato anche in queste prime partite del 2023 quanto sia importante per la squadra di Simone Inzaghi. Il Toro ha disputato un Mondiale al di sotto delle aspettative, condizionato da un problema alla caviglia, ma non mancano i suoi estimatori in giro per tutta Europa. Uno di questi è senza dubbio Antonio Conte, che lo ha allenato e lanciato definitivamente nel grande calcio quando era sulla panchina nerazzurra. Il tecnico leccese vorrebbe tornare a lavorare con l'attaccante argentino e per questo motivo avrebbe fatto il suo nome alla dirigenza del Tottenham per rinforzare il reparto avanzato.

Il Milan è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo già nell'immediato. I rossoneri vorrebbero un giocatore che possa aumentare le rotazioni visto che Bakayoko ormai è fuori dai piani di Stefano Pioli. Per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Diego Demme, considerato in uscita dal Napoli.

L'offerta del Tottenham per Lautaro

Come negli anni scorsi, anche la prossima estate Lautaro Martinez potrebbe essere uno dei nomi più chiacchierati sul mercato in casa Inter. Il Toro piace in tutta Europa, anche se in passato ha sempre voluto rispedire le proposte arrivate, ribadendo la propria volontà di restare a Milano. Bisognerà vedere cosa farà tra qualche mese, visto che alla porta è pronto a bussare il suo vecchio mentore Antonio Conte, che lo vorrebbe al Tottenham per rinforzare l'attacco, soprattutto se dovesse andar via Harry Kane, anche lui sempre al centro delle cronache di mercato.

La crescita sotto porta dell'attaccante argentino è stata notevole, lo dimostra il record di gol realizzato l'anno scorso in campionato, ventuno, e lo confermano le otto reti segnate quest'anno. Lautaro ha rinnovato lo scorso anno il proprio contratto con l'Inter e questo pone la società nerazzurra in una posizione di forza in sede di trattativa.

Il Tottenham potrebbe presentare un'offerta per Lautaro da quasi 90 milioni di euro per convincere il club meneghino a privarsi di uno dei migliori elementi in rosa. Basterà? Molto dipenderà da eventuali altre cessioni, su tutte quella di Dumfries.

Milan su Demme

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Diego Demme per rinforzare il centrocampo in questa sessione invernale di Calciomercato.

Il centrocampista è in uscita dal Napoli, dove fatica a trovare spazio, e farebbe comodo nelle rotazioni di Stefano Pioli per far rifiatare Bennacer e Sandro Tonali. La sua valutazione si aggira sui 5 milioni di euro, ma i rossoneri proveranno a prenderlo in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 4 milioni.