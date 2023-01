Nel tardo pomeriggio di ieri 12 gennaio, la Juventus ha lasciato Torino per volare a Napoli. Appena arrivati ​​in Campania, i bianconeri si sono ricevuti in hotel e ci resteranno fino a questa sera 13 gennaio, quando la squadra si trasferirà allo stadio per la gara delle ore 20:45.

Per questa partita, Massimiliano Allegri ha qualche dubbio di formazione, che risolverà solo nelle prossime ore. Il tecnico livornese sembra intenzionato ad affidarsi al 3-5-1-1.

I dubbi più grandi riguardano il centrocampo, dove è aperto un doppio ballottaggio. In particolare Allegri deve decidere se puntare su Weston McKennie e Nicolò Fagioli o invece su Federico Chiesa e Leandro Paredes.

.

La Juventus ha alcuni dubbi

La Juventus, in queste ore, è in ritiro per prepararsi al meglio alla gara contro il Napoli. Per questo match i bianconeri ripartiranno dal 3-5-1-1 e in difesa, davanti a Wojciech Szczesny, ci saranno Danilo, Gleison Bremer e Alex Sandro. Il numero 3 è tornato a disposizione di Allegri dopo aver rifiatato contro l'Udinese: adesso Bremer si è ristabilito dopo aver accusato un piccolo affaticamento.

I dubbi più grandi sono a centrocampo, anche se al momento si va verso la linea a cinque formata da Weston McKennie, Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Filip Kostic. Ma non è da escludere che al posto del centrocampista americano e del numero 44 possano giocare Federico Chiesa e Leandro Paredes.

Anche se questi ultimi due, più probabilmente, dovrebbero entrare a gara in corso: Allegri è tentato da tenerli in panchina, per poi inserirli nella ripresa. Per questo riguarda l'attacco, invece, la Juve si affiderà alla coppia formata da Angel Di Maria e Arek Milik. Mentre Moise partirà dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.

Si aspetta il rientro di Vlahovic e Pogba

La Juventus, per la gara contro il Napoli, non potrà contare su Dusan Vlahovic, Paul Pogba, Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado.

Il colombiano sembra il più vicino al rientro, visto che martedì 17 gennaio dovrebbe tornare in gruppo, per poi essere disposizione il 19 gennaio contro il Monza o il 22 gennaio contro l'Atalanta.

Proprio la sfida contro i bergamaschi potrebbe essere l'occasione per la Juventus per ritrovare anche Paul Pogba e Dusan Vlahovic, ma si capirà qualcosa in più solo nel corso della prossima settimana.