Continua a far discutere la scelta di Angel Di Maria di non tornare in anticipo ad allenarsi alla Juventus, con diversi tifosi bianconeri che hanno commentato le foto postate dall'argentino in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno. Sia Di Maria che Paredes starebbero inoltre rischiando di non essere confermati dalla Juve per il prossimo anno.

Juventus, Di Maria festeggia il capodanno in Argentina, i tifosi bianconeri: 'Ti ricordi almeno quale squadra ti stipendia?'

La scelta di Angel Di Maria e Leandro Paredes di non tagliarsi le ferie invernali post mondiale in Qatar 2022 fa ancora discutere tra i tifosi della Juventus.

In occasione dei festeggiamenti per il capodanno, Di Maria ha dunque postato una foto nella quale si ritrae in Argentina con amici e famiglia a festeggiare il nuovo anno e questa circostanza ha nuovamente scatenato una serie di commenti dei supporter juventini, stanchi del comportamento attuato dal calciatore nei confronti della compagine bianconera. Si leggono infatti, messaggi come "ma guarda che se vuoi esiste anche la juve" oppure "Forse è il caso di iniziare a pensare al rientro a Torino.." e ancora: "Ti ricordi ancora quale squadra ti stipendia almeno?". C'è anche qualche tifoso della Juventus che ironizza sulla scelta di Angel Di Maria di non tornare prima dalle ferie: "Ciao Angel! Noi oggi abbiamo pareggiato alla fine..

niente era giusto per avvisarti che ti vedo impegnato!". Insomma una polemica in casa Juventus che si potrebbe spegnere il 2 gennaio, quando sia Di Maria che Paredes torneranno alla Continassa per allenarsi.

Di Maria e Paredes potrebbero lasciare la Juventus nella prossima estate

Nel frattempo, in casa Juventus si starebbe pensando a quali calciatori trattenere per il futuro e proprio Angel Di Maria e Leandro Paredes sarebbero a rischio sotto questo punto di vista.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, i due argentini potrebbero, infatti, abbandonare la Continassa la prossima estate. Di Maria non dovrebbe rinnovare il contratto che lo legherebbe per un secondo anno alla Juventus per concludere la propria carriera in Argentina, dove lo attenderebbe il Rosario, club che lo ha fatto esordire nel calcio professionistico.

Discorso simile potrebbe valere per Paredes, che non avrebbe convinto in primis il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, che, ad ora, gli preferirebbe Manuel Locatelli. Qualora dunque i due argentini dovessero lasciare la formazione bianconera, allora i dirigenti della Juventus sarebbero costretti a rimpiazzarli ed ecco perché sulle fasce piace il nome di Marcus Thuram del Borussia M'gladbach mentre per il centrocampo la Juve osserverebbe Alexis Mac Allister del Brighton.