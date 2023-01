La Juventus a gennaio sarà impegnata in diversi match importanti che ci diranno molto delle ambizioni della società bianconera in campionato ed in Coppa Italia. Nei primi giorni di gennaio, Allegri potrebbe recuperare tutti i giocatori attualmente non disponibili, fra questi anche Rabiot uno degli ultimi giocatori rientrati dal mondiale. Il francese potrebbe essere disponibile già per il match del 4 gennaio contro la Cremonese, anche perché giocatore molto importante per Massimiliano Allegri. Secondo Tuttosport, il francese rimarrà a Torino almeno fino a giugno per volontà in primis del tecnico.

Nonostante ci siano diverse società interessate al centrocampista, alla fine Rabiot dovrebbe rimanere a giugno e non è da scartare la possibilità di un eventuale prolungamento di contratto del giocatore. Molto dipenderà dall'incontro che potrebbe definirsi a breve fra la mamma-agente sportivo di Rabiot e la società bianconera. Attualmente ci sarebbe distanza fra richieste del giocatore e l'offerta della Juventus. Il francese vorrebbe almeno 10 milioni di euro a stagione, attualmente la società bianconera offrirebbe circa 7 milioni di euro più bonus. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diverse società inglesi che, a questo punto, potrebbero aspettare giugno per un'eventuale offerta contrattuale per il centrocampista.

Ci sarebbe troppa distanza fra le richieste del giocatore e l'offerta della società bianconera. Rabiot è stato uno dei protagonisti della nazionale francese al mondiale in Qatar, arrivata in finale perdendo ai rigori con l'Argentina. E a proposito della nazionale vincitrice della competizione mondiale, sono attesi per il 2 gennaio i rientri di Leandro Paredes e Angel Di Maria, in ritardo di ben quattro giorni rispetto a Rabiot arrivato a Torino il 29 dicembre.

Una decisione che ha suscitato molto clamore mediatico fra i tifosi bianconeri, che si aspettavano un rientro anticipato degli argentini.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere altri giocatori a parametro zero a giugno. Fra questi anche Alex Sandro, Juan Cuadrado e Angel Di Maria. Il brasiliano potrebbe essere sostituito da Alejandro Grimaldo, anche lui in scadenza di contratto con il Benfica a giugno. Lo spagnolo sarebbe utile sia da terzino che eventualmente da centrocampista a tutta fascia nel 3-5-2 attualmente utilizzato da Allegri.